8警涉襲露宿者　首被告看CCTV片數十秒即叫停　稱無法認出片中人

8名警員在深水埗通州街公園進行反毒品行動時，涉砸爛露宿者的家當，和誣衊露宿者藏毒等，被控妨礙司法公正、公職人員行為失當等10罪，案件今(16日)在區域法院續審，庭上播放首被告被捕後的錄影會面。進行錄影會面的警員向他播放涉案閉路電視片段，首被告尚未看畢整個片段，便稱：我唔想再睇落去。」又稱未能認出自己。進行錄影會面的警員問及片段中有否其他被告，首被告多番回應：「片段中我留意唔到。」



首被告郭展昇，警員。(資料圖片)

首被告被警誡說我無做過

首被告郭展昇(31歲，男警) 於2020年5月8日被捕，他在警誡下稱：「我無做過有關罪行。」。他於同日進行錄影會面，庭上播放該會面。首被告在會面透露當時已停職，案發時則駐守深水埗特別職務隊。他於2020年2月4日需當值，晚上6至7時在通州街公園進行反毒品行動，期間其他隊員就毒品有關罪行作出拘捕。但首被告不記得當時共拘捕多少人。被問及他是否有參與拘捕時，首被告回應：「暫時唔想回答。」

看片不久即稱唔想睇落去

進行錄影會面的警員向首被告播放兩段閉路電視片段，片段日期同為2020年2月4日，時間分別為下午4時和6時，地點均為通州街公園近湖邊位置。首被告觀看數十秒後便說：「阿sir，我唔想再睇落去。」警員指兩段片均未播完，為何不想再繼續觀看，首被告指兩段片均有不同人物經過，他不認識該些人，又指片段中人物樣子被遮蓋，他未能辨認，亦不知片段中的人物在做什麼。警員問被告是否在片中，首被告回應未能認出自己，警員續問片段中是否有其他同僚，包括本案的第五至第八被告，首被告多番回應：「片段中我留意唔到。」

阮看診時有提遭警員打及踢

此外，明愛醫院顧問醫生李秉聰作供指，於2020年2月4日替涉案露宿者阮文山診治，並撰寫醫療報告。李指當時發現阮的右胸壁下方疼痛，沒有外傷和發紅。阮右邊第10節肋骨骨折，其痛楚地方和肋骨骨折的地方吻合。李又指，阮當時稱被警員用手打和用腳踢，因此受傷。他把此事寫在排版，但未有在醫療報告紀錄此事，因為他沒有看到指稱的襲擊，因此未有寫在報告內，這是他一貫做法。

法醫未能確定骨折成因

法醫林衛國指，根據醫生李偉成的醫療報告，提供意見。林續指，一般而言因鈍力創傷而造成的骨折，如拳打腳踢，通常會有瘀傷。除非是該鈍力分散在大面積，或有物件墊住，令力度分散。醫療報告中沒有提及該骨折當時是否開始癒合，因此林未能就骨折的原因或何時骨折提供意見。

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8名被告依次為：郭展昇（31歲男警）、韓廷光（29歲男警）、梁飛鵬（29歲男警）、龐雋詩（29歲女警）、林華嘉（44歲男警長）、莫志成（25歲男警）、尹栢詩（25歲女警）及陳守業（27歲男警）。 他們全部共被控10項罪名，包括5項妨礙司法公正、2項公職人員行為失當、1項對他人身體加以嚴重傷害，及2項刑事毀壞罪。

控方案情共涉兩次事件，分別於2020年2月4日和24日發生。就2月4日的事件，首、三和八被告涉襲擊越南籍露宿者阮文山，另外第五至七被告涉誣陷另一名越南藉露宿者「阿十」藏毒。24日的事件則指稱，首被告毀壞阮等人的物品。另多名被告涉作出妨礙司法公正的行為。「阿十」曾被控毒品相關控罪，他去世後，控罪撤銷。

案件編號：DCCC123/2021