見山書店宣布明年3月結業　稱長期遭神秘人投訴　收政府檢控信

上環獨立書店「見山書店」今年9月，被指非法霸佔官地作店前平台，惟書店解釋，涉事平台在開店前已存在，未幾已被拆除有關平台。事隔近三個月，書店今日（5日）再發文指，由於長期遭神秘人投訴，政府的信件均提到「檢控」字眼，決定在明年三月結業，希望能與客人渡過最後的聖誕節和新年。



見山書店下午在社交平台表示，書店將於明年3月31日結業，希望能與客人「平靜喜樂的過好這個聖誕及新年。」

帖文透露，書店店長每周均收到各部門的信件，「打開每一封信，都見到『檢控』的字眼」，希望結業消息傳出後，投訴人可以「休息一下」，減輕店長的工作量。

書店曾邀初選47人案被告做分享

翻查資料，見山書店位於上環太平山街，在2018年開業至今已5年，過往不時舉辦小型分享會，主持包括資深傳媒人區家麟、中文大學新聞與傳播學院前院長李立峯、初選47人案被告之一的大律師劉偉聰等。

9月曾發文 被指非法霸官地

該店今年9月中曾發文指，收到地政總署通知，指店方非法霸佔官地，即店前的平台，惟店方強調，有關平台在開業前便已存在，惟因為平台凹凸不平，擔心會引起安全問題，店方才要求師傅填平，並鋪上不足1.5厘米厚的地磚美化，並形容「這是充滿美好回憶的門前空地。」帖文提到，店長拆開地政人員信件時，感覺「不真實」，原來真的會有這樣的事情發生。

根據帖文附上的地政總署信件，指署方人員在8月21到見山書店門前視察，發現店方非法佔用上環太平山街6號地下及閣樓C舖附近的未批租土地，要求店方在9月29日前糾正，否則當局有權充公該土地上的財產，並索償搬遷費用，又警告非法霸佔官地的首次定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

「見山書店」在10月7日再發文指，「我們合法了，歡迎光臨」，並指會留住初心，帖文其中一張相片為書店門前，可見被指涉嫌違例霸佔的平台已被拆除。