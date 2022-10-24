藝發局換屆投票率僅19.5%　創近七屆新低　馬浚偉自動當選

每年負責審批資助及撥款逾一億元的藝術發展局年底換屆，民選委員選舉結果今（24日）塵埃落定。新選制修改入閘門檻，早前惹來文藝界關注，10個席位中，五席自動當選，包括曾是TVB藝員、現任港台創作總監的馬浚偉，餘下五席則經一連四天選民投票產生，勝選的候任委員包括香港芭蕾舞團行政總監李易璇、中大心理學系副教授區永東，另亦包括來自內地的水墨畫家趙志軍及畢業於解放軍藝術學院舞蹈系、曾為北京奧運會馬術比賽開幕式編舞的童小紅等。

今屆投票率亦創近七屆新低，合資格選民共有4,399人，不過最終僅得857人投票，投票率為19.5%。藝發局10席民選委員，通過行政長官正式任命後，將聯同其餘17席政府委任委員於明年1月起上任，任期三年。



藝發局今日結束一連四日的民選委員投票日，各參選人在會場外拉票。(陳淑霞攝)

藝發局今日結束一連四日的民選委員投票日。10席民選委員中，有五席因無人競逐自動當選，包括「電影藝術」界別的馬浚偉，「文學」界別的羅光萍、「戲曲」界別的劉惠鳴、「藝術教育」範疇的陳雪儀，以及「藝術評論」範疇的文潔華。

曾為TVB藝員、現任港台創作總監的馬浚偉，自動當選為發發局民選委員。(資料圖片)

餘下5席包括「音樂」、「舞蹈」、「戲劇」、「視覺藝術」及「藝術行政」則各有兩人參選，投票結果顯示，梁建楓、童小紅、區永東、趙志軍及李易璇成功擊敗對手，藝發局成為擠身民選委員。

梁建楓現任香港管弦樂團第一副首席、香港樂團音樂總監和香港純弦藝術總監，童小紅則畢業於解放軍藝術學院舞蹈系，報稱舞蹈教育者。區永東是中文大學心理學系副教授，熱衷表演藝術，亦曾創辦推廣文藝生活的「一月一藝術」社企。趙志軍則是畢業於內蒙師範大學的水墨畫家，亦曾於清華大學擔任訪問學者。他自2011年來港後，一直從事藝術創作、交流及推廣工作。李易璇則為香港芭蕾舞團行政總監。

舞蹈教育者童小紅畢業於解放軍藝術學院舞蹈系，曾於2008年擔任奧運會馬術比賽開幕式編舞，其後連續兩屆擔任全港運動會開幕式舞蹈表演編舞。(「香港文聯」網上圖片)

有別過往規定，今屆參選者要先在114個「體育、演藝、文化及出版界」界別指明團體中取得兩個提名，以及演藝及文化界別的16名選委中取得一個提名，即「2+1」入閘門檻。界別指明團體最多有兩張提名票，選委提名票則沒設上限。另外，換屆選舉將取消跨界別投票，換言之，選民只能票投所屬範疇界別。

參選人：投票率較往屆為低或與投票制度改變有關

入閘門檻改制後，投票率無復上屆2019年46.5%的高位，亦創下近七屆新低。今屆合資格的登記總選民為6,993人，較上屆的6,846人略增，五個須投票的藝術範疇、即合資格選民共有4,399人，不過最終僅得857人投票，投票率為19.5%。

有參選人表示，選民投票率較往屆為低，或與投票制度改變有關，「投票率高係咪好事，投票率低係咪壞事，都好難判斷」，但該參選人承認，今屆改制後自動當選席位增加，意味或有部分業界人士未有出選，「即係大家都觀望值唔值得出唔出來選好，因為大改制，有啲技術因素大家都存疑，唯有當(今屆選舉)係一個好大嘅實驗場。」

藝術發展局共有27個委員，當中10席屬於民選委員，分別來自文學、音樂、電影等共10個藝術範疇，其餘17席則為政府委任。今屆選出的10席藝術界別代表，將會交予行政長官考慮，委任為下一屆藝發局成員，並於2023年1月1日起，展開三年任期。