抽走舞台劇頒獎禮資助　藝發局：不少意見指去年典禮有不妥之處

香港戲劇協會今日（17日）公布藝術發展局將扣減香港舞台劇獎頒獎禮項目的最後一期資助，並預告不資助來屆頒獎禮。藝發局今晚解釋，去年收到「不少意見」指頒獎禮內容及安排有「不妥之處」，局方經深入了解後，認為有必要作出下調資助的決定，但未有指明具體的「不妥之處」，惟該局未能明確解釋。



康文署亦口頭知會未能為頒獎禮提供或贊助場地，文化體育及旅遊局表示，康文署批場會考慮其過往舉辦活動、節目的表現與往績，今次則因應上述事件，而決定不贊助場地舉行頒獎禮。



▼去年第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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未列明何為「不尋常安排」 藝發局：決定經委員會審議

藝發局的聲明指，自1999年起已連續24年以「計劃資助」支持香港戲劇協會舉辧「香港舞台劇獎」，以表揚本地出色的戲劇工作者和戲劇作品，局方一直認同此活動的價值和意義。唯於去年6月舉行的「第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮」 ，局方之後收到不少意見，指出頒獎禮的內容及安排有不妥之處。該局稱經深入了解後，認為有必要作出下調資助的決定。

藝發局表示，雙方需承諾及履行合約內容，包括在資助期內遵守香港法例、獲資助者不得以任何方式損害或削弱藝發局的聲譽或對其造成不利影響等。如獲資助藝團在任何方面違反合約內容，局方可以行使暫緩、調整及停止該獲資助藝團於該資助年度的資助撥款的權利。

由藝術支援委員會審議 再由大會作最後決定

該局指是次扣減資助，經由藝發局旗下的藝術支援委員會作審議，再交由大會作最後決定。局方稱，過程中已審慎討論香港戲劇協會多年的資助紀錄，以及是次頒獎禮作出「不尋常安排」等因素後所作之決議，惟局方未有說明當中的「不妥之處」與「不尋常安排」。

藝發局主席霍啟剛拒回應：再了解下

除了藝發局的書面回應，藝發局主席霍啟剛今日身處立法會時，被記者連番追問至立法會門外，惟他只稱「唔回應」、「再了解下」、「遲啲再畀集體回覆」。而《香港01》稍早亦有向文化體育及旅遊局與康文署查詢事件。

文體旅局在晚上回覆稱，藝發局有權可以調整，甚至停止資助安排，確保公帑運用得宜；局方又指，康文署批場會考慮其過往舉辦活動、節目的表現與往績，今次則因應上述事件，而決定不向香港戲劇協會贊助場地舉行第32屆香港舞台劇獎頒獎禮，並指局方一如所有政府部門／受政府資助機構，會致力確保公帑和公共資源運用得宜。

莊梅岩：冇咩唔可以擺上枱講

戲劇協會外務秘書、曾多次獲得香港舞台劇獎最佳劇本獎的莊梅岩於社交媒體表示，目前所得悉的資訊「就係我哋公開信咁多」，又稱「好多嘢只有繫鈴人（藝發局）先知」。她又指，劇協奉公守法、光明正大，「冇咩唔可以擺上枱講。」