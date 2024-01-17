宜居城市排名｜香港撤防疫後反彈至第77位　比深圳領先60名

全球外派人力資源顧問機構ECA International今日（17日）發布最新宜居城市排名，香港由上年第92位，回升至77位，惟仍比10年前低60位，機構指香港今年回升，主因是去年全面撤銷所有防疫措施，令其宜居程度有所改善。通關後不少港人北上消費的深圳，排名同樣上升15位，但仍比香港低60名。



+ 9

ECA ：香港擁有優良的設施、基建、娛樂及低犯罪率

ECA 亞洲區域總經理夏力信指，香港與中國内地成為全球最後一批解除防疫措施的地區，令兩地的生活環境因素，仍然受到相當限制。香港的宜居城市排名從2013年的17名，到2023年為第77名，在亞洲地區的排名比新加坡、日本及韓國釜山低。

他指隨着這些防疫措施陸續被取消，香港及中國內地城市的宜居程度，則逐步於過去一年間改善；加上經歷2014年及2019年的社會運動後，香港在社會政治環境和言論自由方面的評分有所下跌，但觀乎香港擁有優良的設施、基建、娛樂及低犯罪率，令其相比其他亞洲城市，仍具相當吸引力。

新加坡第1 東京、紐西蘭威靈頓、澳洲阿德萊德第2

新加坡則續佔第1位，港人常去的日本東京、大阪，則分別為第2及第5位。夏力信表示，在2013 年，東京仍然處於2011年日本東北地震和海嘯的災後重建階段，能源配給等措施於當時仍然生效；隨着當地的生活水平逐步回升，東京於是次外派僱員宜居城市排行榜中的排名僅次於新加坡。

內地嚴重污染水平、審查制度以及醫療設施欠佳為最大挑戰

內地城市方面，不少港人常去的深圳排名第137位，按年與香港一樣升15位，但領先武漢及西安。夏力信指出，儘管中國內地城市的宜居程度在疫情期間出現下跌，但其排名則在過去十年間大幅攀升，「過去幾年，當地的新冠疫情清零政策和相關措施導致許多中國內地城市的排名持續下降。但相較五或十年前，隨着當地整體生活水平提升，中國內地城市的排名均顯著上升。」

不過他指即便如此，對於外派僱員而言，當地嚴重的污染水平、審查制度以及醫療設施欠佳等仍然是生活的一大挑戰；然而，交通基礎設施及國際學校教育等領域的改善則是多個內地城市排名上升的主要原因。

▼1月12日 Costco深圳分店開幕大排長龍▼



+ 62

ECA指出，亞洲區內其他城市的宜居程度亦穩步上升。在過去十年間，區內多個城市的交通基礎設施、醫療服務以及娛樂設施等均取得進展，令當地的宜居程度有所提升，當中包括雅加達（2023年：第196 位，2013年：第213 位）、金邊（2023年：第184 位，2013年：第200 位），以及河內（2023年：144位，2013年：第160 位）；韓國釜山的醫療服務、休閒娛樂項目及公共設施的質素在過去十年間顯著改善，令其排名從2013年的第 81 位大幅攀升至目前第 49 位。

ECA宜居城市排名，透過分析一系列生活因素，包括：醫療服務、住房及公用事業、隔離程度、社交網絡與休閒娛樂設施、基礎建設、氣候、個人安全、社會政治環境，以及空氣質素等。評估全球超過500個地區的整體生活質素。