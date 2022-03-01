全球外派僱員宜居城市　香港急跌19位排名77　新加坡蟬聯榜首

新冠肺炎疫情持續，有機構發布最新的宜居城市排名，指本港受持續的防疫措施及新聞自由度下降的因素影響，在東亞外派僱員宜居城市排行榜中位列第77位，被巴黎、倫敦及蒙特利爾等城市超越。機構又透露，由於防疫措施對生活條件有所影響，不少亞洲主要城市如台北、澳門及首爾，排名均有所下跌。



全球外派人力資源顧問機構ECA International今日（1日）發佈最新的宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區城市，因受持續封閉的措施影響，導致它們在宜居城市的排名中下降，香港的排名年排行第77位，較去年下跌19位。（資料圖片）

全球外派人力資源顧問機構ECA International今日（1日）發佈最新的宜居城市排名，包括香港在內的多個亞太地區城市，因受持續封閉的措施影響，導致它們在宜居城市的排名中下降，香港的排名年排行第77位，較去年下跌19位。

+ 7

本港防疫政策及新聞自由收窄致分數下跌

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，香港在最新的宜居城市排名中顯著下跌，部分原因與香港加強了對本地新聞及媒體的審查有關，故影響了整體宜居分數中「新聞及媒體自由」方面的評分。此外，由於許多去年排名較香港低的地區，均放寬了與新冠疫情相關的社交距離限制，導致它們的全球排名上升並超越香港。

ECA每年11月進行地區津貼調查，通過分析一系列的生活環境因素，評估全球超過490個地區的整體生活質素。該評分系統幫助企業制定合適的津貼計劃，以補償僱員派駐海外所面對的生活環境差異，評估的生活環境因素包括氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔壁程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境及空氣質素等，部分評估因素的評分將視乎僱員的原屬地而各有不同。

ECA International表示，儘管新加坡今年出現與香港相似的情況，其整體宜居程度的分數同樣下跌，但仍然成為最適合東亞外派僱員居住的地點。（資料圖片）

ECA International表示，儘管新加坡今年出現與香港相似的情況，其整體宜居程度的分數同樣下跌，但仍然成為最適合東亞外派僱員居住的地點。關禮廉表示，雖然新加坡的宜居評分因嚴格的封城措施及日漸增加的網絡審查而下跌，但仍能從紐西蘭威靈頓及多個日本城市中脫穎而出，繼續成為全球最適宜東亞外派僱員居住的地點，「意味着新加坡與位列第二及第三名宜居城市之間的差距收窄，但由於新加坡在國際學校教育、基礎建設及住房等方面取得出色的分數，令它繼續穩奪榜首位置」。

受新冠疫情影響，不少亞洲城市的排名均在過去12個月顯著下降，關禮廉形容，澳門仍是其中一個採取最嚴格封鎖措施的城市，其排名在過去12個月內下跌了30位。他亦指，為遏止疫情擴散，不少採取大規模防控措施的印度城市排名均下跌，情況與不少中國內地城市相似，「目前多個內地城市仍然暫停來往其他國際城市的直航班次，持續處於封閉的狀態」。

關禮廉表示，儘管不少亞洲地區的排名均受疫情及相關的防控措施影響而下跌，但仰光的排名下挫卻源於別的原因，因其軍政府去年發動政變，重新執掌緬甸政權，因此今年多個評分範疇均出現大變動，包括人身安全、社會政治局勢、媒體自由，以及商品及服務的可用性等。（Reuters）

台北跌幅最大 緬甸政變致仰光排名下挫

而台北則成為今年宜居城市排行榜中跌幅最大的地點，急跌31名與香港並列第77位。關禮廉解釋指，「台北通常在全球最宜居城市前50名中佔一席位，但今年卻出現顯著跌幅，部分原因是源於服疫情防控措施的持續影響，導致人們減少進行休閑娛樂活動。隨着居於台北的外派人員數目不斷上升，導致房屋供應短缺，令台北出現住房危機」，他補充指，幸好對外派人員而言，房屋供應短缺的情況預計並非長期趨勢，一旦與疫情有關的限制開始放寬，台灣的分數有望再次回升。

關禮廉表示，儘管不少亞洲地區的排名均受疫情及相關的防控措施影響而下跌，但仰光的排名下挫卻源於別的原因，因其軍政府去年發動政變，重新執掌緬甸政權，因此今年多個評分範疇均出現大變動，包括人身安全、社會政治局勢、媒體自由，以及商品及服務的可用性等，「然而，與最新排名中的普遍情況不同，緬匐的情況恐怕並非是短期趨勢，無法在不久的將來自行實現調整」。

+ 8

鄭州水災影響分數 上海成內地排名最高城市

此外，亞洲地區排名的下跌趨勢，亦包括中國內地城市。上海在榜上位列第117位，是排名最高的內地城市，而鄭州則錄得最大跌幅，下降14位至排名第194位的最宜居城市。關禮廉表示，鄭州名次大跌的部分原因，與其去年遭受洪水嚴重破壞有關。但與其他內地城市一樣，鄭州排名下跌的主因也是因為遏止疫情蔓延而持續實施的防疫措施，包括一些全球最嚴格的入境政策，「內地對通訊方面實施進一步規管，例如限制外派人員瀏覽海外熱門網站，也反映在我們的評核中，因而導致排名出現下降」。