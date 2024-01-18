01獨家｜藝發局停資助內情　頒獎嘉賓滿新聞話題　紅橋喻紅線出事

藝發局暫停資助香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，身兼藝發局主席的體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛今日（18日）回應事件時，指頒獎禮去年「出了一些事」，到底發生過甚麼事呢？



據《香港01》獲悉，藝發局寄給香港戲劇協會的信件內容，重點提到劇協「邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲女士等擔任本屆（去年頒獎禮）頒獎嘉賓」，加上台上兩位主持人多次以「紅橋、紅線為話題」，被指「語帶雙關」，結果在頒獎禮後，藝發局收到包括該局委員及政府代表，對當晚的主題內容及舞台設計等有不少意見，局方亦不能苟同，有必要決斷作出下調資助的決定。



立法會議員江玉歡稱對事件感婉惜，認為藝發局倘覺對方有不當之處，應溝通或要求道歉，「唔係話一去就去到咁盡」，認為舞台劇界必然受此事打擊。



▼去年第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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藝發局上周五致函戲劇協會述停資助原因

根據《香港01》獲得的消息，香港戲劇協會收到藝發局於本月12日寄出的信件內容，指去年香港舞台劇頒獎禮後，「藝發局收到不少意見，包括藝發局委員及政府代表，就頒獎禮的主題內容、舞台設計及邀請非戲劇界人士任頒獎嘉賓，表達十分關注。」

藝發局信件：邀尊子、蔡玉玲有別以往邀戲劇界前輩、藝術家及政府代表

信中又明確指出下調資助決定原因，指劇協「有別於以往邀請戲劇界前輩和知名藝術家、政府代表、本局代表等作為頒獎嘉賓」，反而「選擇邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲等擔任本屆頒獎嘉賓，加上台上兩位主持人以紅橋、紅線為話題，意有所指、語帶雙關，如果以此手法引起公眾及媒體注意，以及製造社會話題，藝發局不能苟同，所以有必要決斷作出下調資助的決定。」

頒獎禮之後，藝發局收到不少意見，包括藝發局委員及政府代表，就頒獎禮的主題內容、舞台設計及邀請非戲劇界人士任頒獎嘉賓，表達十分關注。有別於以往頒獎禮邀請戲劇界前輩和知名藝術家、政府代表、本局代表等作為頒獎嘉賓，劇協選擇邀請當時充滿新聞話題的時事漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲女士等擔任本屆頒獎嘉賓，加上台上兩位主持人以紅橋、紅線為話題，意有所指、語帶雙關，如果以此手法引起公眾及媒體注意，以及製造社會話題，藝發局不能苟同，所以有必要決斷作出下調資助的決定。 藝發局給香港戲劇協會的通知信部分內容

以「勇氣」為主題 女主持台上曾言：今晚唔好講嗰條線

《香港01》翻看頒獎禮當天的直播內容，發現大約開始後二十多分鐘時，兩位主持人在頒發最佳劇本獎項及介紹頒獎嘉賓前港台女主持蔡玉玲前，花了約5分鐘時間以頒獎禮的主題「勇氣」，討論哪些關於戲劇的崗位需要具備勇氣。其間兩人的對話多次提到「嗰條線」，首先由主持王耀祖提到編劇這個崗位時稱：「你諗吓，日日望住嗰條線喎，真係人都癲啦！」語畢另一位主持陸昕即制止說：「我哋今晚不如唔好講嗰條線啦，好敏感呀！」

之後，王耀祖再解釋：「我講緊係交稿嗰條死線呀，嗰條DEADLINE佢哋日日都望住架喎，但係佢哋日日都嘗試挑戰架喎，挑戰完一次之後呢，佢哋又挑戰到架喎，又繼續可以生存，可以創作，你話呢個唔係勇氣係乜嘢吖？」陸昕則回應稱「嚇死」，「以為你真係想講嗰條線呀。」

接着，兩位主持又以置放在身後、舞台較後位置的一道紅色的橋（紅橋）作為討論話題。王耀祖笑說：「嗰條線唔使講啦，你哋見啦，大會敢搞架嘛，成個台大大咁、紅色既。」陸昕則再反駁：「唔好亂咁講呀，我介紹返，呢條叫做紅橋，紅色既橋，又大又闊又粗，同一條線係好有分別架！」主持人又提議大家有機會可以上台「踩吓」，「感受吓、踐踏吓嗰條紅色既橋」。

▼去年第31屆香港舞台劇獎頒獎禮 主持人有關「紅線」及「紅橋」對話節錄▼



王耀祖：啲編劇日日望住個條線，人都癲！

陸昕：今晚不如唔好講個條線，好敏感！

王耀祖：唔敏感，我講緊交稿個條死線，佢哋日日去嘗試、日日去挑戰，挑戰完一次之後又挑戰到，咁又繼續生存繼續創作，你話唔係勇氣係乜嘢？

陸昕：比你嚇死，姐姐以為你想講嗰條線！

王耀祖：嗰條線唔洗講啦，你地見啦，大會咁搞，成個台大大個紅線嘅線……

陸昕：唔好亂講呀，我介紹返，呢條叫紅橋，紅色嘅橋，又大又闊又粗，同一條線好有分別。

王耀祖：如果大家有機會可以上嚟踩下佢，踐踏下紅色嘅橋。

立法會議員江玉歡。(盧翊銘攝)

江玉歡：守法同時也要開明、進步及文明

立法會議員江玉歡稱，對事件感到婉惜，認為失去頒獎禮會打擊舞台劇業界士氣。她稱，如果藝發局覺對方有不當之處，應溝通、給予解釋機會，甚至若覺對方有錯，應給予警告或要求道歉等，「唔係話一去就去到咁盡……大家都係成年人，唔係咁做嘢。」

江玉歡認為，香港應在做到守法的同時，也要開明、進步及文明，若不涉犯法，藝發局覺得劇協做法令局方不快或尷尬，理應開誠布公與對方溝通，「唔係直接判死罪，咁樣對業界都有打擊。」

「紅線」不能提？江玉歡：不如講有咩字唔講得

至於日後是否不能提「紅線」等字眼，江玉歡稱：「不如你講有咩字講得，有咩字唔講得？」她再三強調藝發局與劇協應是互惠互利的合作關係，而非敵對關係，政府希望推廣文化：「要發展文化，冇佢哋（舞台劇從業員）又點發展？」