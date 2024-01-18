黎智英案｜張劍虹指黎突提開英文版走向美國　選文要偏黃不親中

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司涉違國安法案續，審訊今（18日）踏入第12天，前壹傳媒行政總裁張劍虹繼續作供。張指及黎在2020年5月突提出要成立《蘋果》英文版，而且很心急，黎又提過想「走向美國」，並希望美國讀者成為《蘋果》同美國政治的槓桿。黎又開宗明義「寫手」要持《蘋果》「偏黃」觀點。同時，不要親中文章，並叫已離職的馮偉光回巢任英文版編輯，並要按黎的方向，在《蘋果》中文版選出支持抗爭、逆權、制裁、反政府反中共的文章譯成英文。



此外，涉衝擊立法會案的藝人王宗堯，今午有到法庭旁聽。



黎智英於2020年5月突提出要成立《蘋果日報》英文版。

突成立群組稱要成立英文版

張劍虹今供述黎智英成立《蘋果》英文版的情況，並透露於2020年5月某日，黎智英在Whatsapp開設一個叫為「English News」的群組，黎為群組管理員，成員包括張、陳沛敏、羅偉光、張志偉和兩岸版的副總編輯蔣美紅等。黎在群組開宗明義說：「覺得而家係好需要成立英文版」，又詳細解釋他對該版的期望、目標和做法。張之後按黎的指示，邀請已離開《蘋果》的馮偉光管理英文版，同年6月中馮重返《蘋果》任英文版總編輯。

想美讀者成蘋果與美國的政治槓桿

張指黎對成立英文版「好心急」，催促各人盡快處理網頁及應用程式頁面。黎當時表示，若有支持香港的海外讀者訂閱英文版，對《蘋果》也是「一個好大嘅幫助」，特別提到推出英文版是想「走向美國」。張憶述：「我記得佢喺WhatsApp有提到，希望美國嘅讀者成為《蘋果》同埋美國政治嘅槓桿。」

張劍虹指馮偉光(圖)原本已離開公司，黎智英叫他回巢任英文版總編輯。（資料圖片/魯嘉裕攝）

黎開宗明義要選偏黃不親中文章

張又提到，黎在該群組開宗明義講述揀選英文版「寫手」，要持《蘋果》的觀點，即是「偏黃」，不要「pro-China（親中）」的文章。馮偉光亦會按照這個方向，從《蘋果》中文版選出支持抗爭、逆權、制裁，及反政府和反中共的文章譯成英文。但張補充說：「黎先生唔會一定話：『一定要揀呢篇。』係馮偉光揀，佢係根據一個原則嚟揀。」被問到何謂「偏黃」？張解釋：「我地喺嗰個時候嘅理解，即係支持抗爭啦，支持逆權啦 。」

黎在訪談節目提香港如何被打壓

主控官周天行繼而問及網上節目「Live Chat with Jimmy Lai」，張確認黎於2020年7月9月開始出席該節目，黎推出節目是希望在國安法生效後，透過訪談在外國有知名度的學者、政客和前官員，借他們的影響力製造輿論。黎會在訪談中，講述香港的局勢，尤其是國安法成立後，香港如何被打壓、對法治和金融中心地位的影響等，期望外國可以援助香港。

黎及Mark Simon負責約嘉賓

張指他沒有參與此節目，動新聞平台總監張志偉負責協助上載節目至網上及社交平台。至於邀請嘉賓方面，則由黎智英及其助理Mark Simon負責約嘉賓，但後者並非為 《蘋果》工作，張和《蘋果》其他同事沒有參與其中。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022