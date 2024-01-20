黎智英案・四｜張劍虹作供　講述蘋果日報由狗仔隊變反共報章經過

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間公司涉違反國安法案續審，集團的行政總裁兼《蘋果》社長張劍虹以從犯證人身份作供。張在1991年已加入壹傳媒集團，由財經組編輯，一直晉升至行政總裁。他指集團的刊物一向給人狗仔隊及娛樂的印象，但自2014年，黎積極參與了佔中運動，這亦成了《蘋果》的分水嶺，黎自始開始積極參與編採政策，大力推動民主，並想透過《蘋果》呼籲大眾抗爭，自此《蘋果》就好像成為了一間「反政府」、「對抗中央」的報章，管理層亦按著這個方向經營。



至2019年，黎更積極參與編採決策，指示他去訪問林榮基，並明這想以林的專訪催谷更多人上街遊行。黎同年7月訪問美國時，有機會與美國時任副總統彭斯及國務卿蓬佩奧等見面，之後黎表現雀躍，並開始多談制裁，又指示編採暴動新聞時，要同情抗爭者，讓人覺得事件由政府及中央逼成。



01國安法案件專頁

聆訊第11天 張劍虹供述蘋果由狗仔隊變反中央報章

張劍虹作供時先講述蘋果的架構及運作，例如《蘋果日報》每天會由編採人員開「鋤報會」，集團旗下的刊物，亦會定時開「飯盒會」，他與黎只會出席「飯盒會」，黎會在會上提及他對時局的看法，及政治取態。

張自1991年加入壹傳媒集團，由財經組編輯，一步一步進晉升至集團的行政總裁，他亦有幫助黎在台灣開設《蘋果日報》，亦曾離開壹傳媒一段時間，至2010年才回公司，後來被調任為《蘋果》的社長。張指黎是公司的最高領導人及決策者，張擔任行政總裁，主要工作是執行黎及董事局的決定。

佔中運動是蘋果的分水嶺

張形容黎智英是公司的「舵手」，但《蘋果》在2014年前給人印象只是「狗仔隊」及娛樂新聞，自2014年9月佔中運動發生後，黎開始積極參與《蘋果》的編採政策，主張透過報章呼籲大眾爭取民主，張形容該大半年是一個「分水嶺」，自此《蘋果》彷彿成為反政府，及對抗中央的報紙，並開始以走這路向，而管理層亦按黎指示的方針經營。

認為逃犯條例是侵犯港人民主和人權

張又稱，及至2019年，政府宣布修訂《逃犯條例》，黎認為這條例侵犯香港人的民主自由和人權，又覺得中共會透過這條例要不聽話的香港人，及中共政權的「眼中釘」送返大陸，黎認為到時商界好擔心，又覺得條例通過後，傳媒將會做不下去。

提過爭取西方對抗中央甚至制裁

黎之後指示的方針，是要透過《蘋果》，爭取西方民主國家關注修例事件，希望他們會出手去對抗政府及中央，甚至制裁中港官員：「等佢地唔敢亂嚟。」他指黎有在各部門的「飯盒會」中，提及他的這個主張。

張並提及《蘋果》的社評及評論版的運作，當主控官問及他一篇在黎個人專欄的文章時，張說：「我可以咁講，黎生呢篇文係無人敢修改嘅。」

聆訊第12天 黎智英突提辦英文版蘋果走向美國

前壹傳媒行政總裁兼《蘋果日報》社長張劍虹繼續作供，他指黎在2020年5月突提出要成立《蘋果》英文版，他指黎很心急，又稱想「走向美國」，希望美國讀者成為《蘋果》同美國政治的槓桿。黎又開宗明義「寫手」要持《蘋果》「偏黃」觀點，不要親中文章，並叫已離職的馮偉光回巢任英文版總編輯，並要按黎的方向，在《蘋果》中文版選出支持抗爭、逆權、制裁、反政府反中共的文章譯成英文。

主控官讀出部份張與黎的訊息記錄，指黎曾轉發由美國前駐港領事郭明瀚的訊息予張，郭明瀚在訊息指陳方安生以「繼任人」描述與她一同到美國訪問的前立法會議員郭榮鏗及莫乃光；另外，黎在另一個發給張的訊息中，黎提到他見過台灣前總統蔡英文。

聆訊第13天 黎智英指示以林榮基專訪催谷反送中遊行

欲藉林榮基專訪催谷市民上街

張劍虹憶述2019年4月，黎曾指示他找已宣布流亡台灣的銅鑼灣書店前店長林榮基做訪問，希望藉此催谷更多市民參與「428反送中遊行」，他指黎又向他出示一張訊息截圖，顯示一名姓廖港台攝影師與林榮基的對話，張指「廖兄」是一名叫廖宗仁(譯音)的攝影師。張稱他當時在台公幹，便嘗試聯絡林做訪問，該專訪翌日在《蘋果》頭版刊出。

認為熾熱度不夠找彭定康評論

惟報道刊出後，黎覺得遊行氣氛仍不夠熾熱，並問張有何方法。張指黎後來向他發訊息，並稱已找人權組織「香港監測」創辦人羅傑斯聯絡前港督彭定康作評論，張便再吩咐同事刊登相關內容。

印製長幡想人放窗台

張續指在2019年6月的大型遊行時，黎叫張用毛筆寫「反送中」三字，以製作長幡，並準備印10萬份，派給參與遊行的市民。他們之後亦有製作有關三罷的長幡。黎曾稱想用來派給遊行人士，讓他們可帶回家並放在窗。惟後來因為有人自殺，李卓人認為不應派發，最後該些直幡未有隨報附送。

訂閱手續費部份撥給抗爭者基金

同年7月，《蘋果》推出訂閱版，當時訂閱制要收3元手續費。張劍虹稱，他向黎建意，該手續費其中一元會撥給反送中抗爭者基金，黎聽罷即說：「非常好idea。」而訂閱版推出後，5天內已有過30萬，他並有向黎說，可告知讀者他們會開票30萬給反送中訴訟基金。

張劍虹指，黎智英訪美會晤美國時任副總統彭斯後表現雀躍。（Twitter）

赴美會晤高官後黎表現雀躍 開始大談制裁

張劍虹續指，黎於2019年7月訪美與曾與時任美國副總統彭斯及國務卿蓬佩奧會面，他覺黎回來後顯得「雀躍」，認為對反送中運動有幫助，大家得知黎生去到美國白官，並能與如此高級官員見面，亦有點「High」，覺得運動好像有希望。他亦覺得自始後，黎開始公開提及制裁，且越講越多，甚至形容有點「偏激」。

報道要同情抗爭者 讓人覺事件由政府逼成

張指黎對編採的指示亦跟從這個方向，包括在報道暴動新聞時，要同情抗爭者，及要讓人覺得事件由政府及中共逼成。黎又會在各組的「飯盒會」提出這主張，並要增加一個訪問抗爭者及反對派人士的訪談節目。張認為黎想激起人對抗爭者的同情，及整個抗爭情緒。當時整個港聞組都全情投入做這場運動。

黎智英被指違反國安法，最高刑罰可判無期徒刑。（資料圖片）

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022

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