垃圾徵費｜OK便利店、foodpanda及實惠1.26轉新袋 附417間店地址
垃圾徵費將於4月1日實施，屆時市民丟棄垃圾，必須使用指定垃圾袋。目前至少有3間零售商，於本月26日起率先轉用指定垃圾袋，以取代現時的塑膠購物袋，達至「一袋兩用」，包括Circle K、pandamart（foodpanda網上超市）及實惠，涉及417間店舖。該指定垃圾袋分為9種容量，介乎3公升至100公升，收費為每公升0.11元，即最小容量收0.3元，最大容量為11元。下文將詳盡講解。
數千個零售點可買指定垃圾袋
垃圾收費將於4月1日實施，市民如須棄置垃圾，必須使用指定的垃圾袋，不可再用一般的垃圾袋或塑膠袋。
除了物業公司提供予住戶的指定垃圾袋外，市民亦可到獲政府授權的數千個零售點，再購買指定購物袋，包括超級市場、便利店、藥房和網上平台等。
759阿信屋、city'super不提供「一袋兩用」
措施實施後，大部份零售點的收銀處將提供指定垃圾袋，以代替現時的塑膠購物袋，達至「一袋兩用」，包括︰
便利店︰7-Eleven、Circle K
超級市場︰惠康、3hreeSixty、Market Place、百佳、華潤萬家、AEON Supermarket
家品店︰日本城、Mono Mono、Living Plaza、DAISO JAPAN、實惠
百貨公司︰AEON、一田百貨、永安百貨
網上平台︰HKTVmall、pandamart
藥房︰政府正審批中，預料有數百間
至於未能「一袋兩用」的零售點，則有759阿信屋、city'super。
大部份零售商二月轉用指定垃圾袋
目前已有3間零售商決定最早於2024年1月26日採用及出售指定垃圾袋，包括Circle K共385間分店、pandamart共18間分店，以及實惠共14間分店。其他則預料在2月才轉用指定垃圾袋（不包括只出售的759阿信屋、city'super）。
政府料三人家庭每月花30元買垃圾袋
價格方面，指定垃圾袋分為9種容量，介乎3公升至100公升，收費為每公升0.11元，即最小容量收0.3元，最大容量為11元。政府估計，一個三人家庭，每月需要使用30元購買指定垃圾袋。
▼Cricle K分店名單▼
▼pandamart分店名單▼
▼實惠分店名單▼