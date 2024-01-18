垃圾徵費｜OK便利店、foodpanda及實惠1.26轉新袋　附417間店地址

垃圾徵費將於4月1日實施，屆時市民丟棄垃圾，必須使用指定垃圾袋。目前至少有3間零售商，於本月26日起率先轉用指定垃圾袋，以取代現時的塑膠購物袋，達至「一袋兩用」，包括Circle K、pandamart（foodpanda網上超市）及實惠，涉及417間店舖。該指定垃圾袋分為9種容量，介乎3公升至100公升，收費為每公升0.11元，即最小容量收0.3元，最大容量為11元。下文將詳盡講解。



數千個零售點可買指定垃圾袋

垃圾收費將於4月1日實施，市民如須棄置垃圾，必須使用指定的垃圾袋，不可再用一般的垃圾袋或塑膠袋。

除了物業公司提供予住戶的指定垃圾袋外，市民亦可到獲政府授權的數千個零售點，再購買指定購物袋，包括超級市場、便利店、藥房和網上平台等。

759阿信屋、city'super不提供「一袋兩用」

措施實施後，大部份零售點的收銀處將提供指定垃圾袋，以代替現時的塑膠購物袋，達至「一袋兩用」，包括︰

便利店︰7-Eleven、Circle K

超級市場︰惠康、3hreeSixty、Market Place、百佳、華潤萬家、AEON Supermarket

家品店︰日本城、Mono Mono、Living Plaza、DAISO JAPAN、實惠

百貨公司︰AEON、一田百貨、永安百貨

網上平台︰HKTVmall、pandamart

藥房︰政府正審批中，預料有數百間



至於未能「一袋兩用」的零售點，則有759阿信屋、city'super。

大部份零售商二月轉用指定垃圾袋

目前已有3間零售商決定最早於2024年1月26日採用及出售指定垃圾袋，包括Circle K共385間分店、pandamart共18間分店，以及實惠共14間分店。其他則預料在2月才轉用指定垃圾袋（不包括只出售的759阿信屋、city'super）。

垃圾袋收費表。（資料圖片）

政府料三人家庭每月花30元買垃圾袋

價格方面，指定垃圾袋分為9種容量，介乎3公升至100公升，收費為每公升0.11元，即最小容量收0.3元，最大容量為11元。政府估計，一個三人家庭，每月需要使用30元購買指定垃圾袋。

▼Cricle K分店名單▼



+ 11

▼pandamart分店名單▼



pandamart由1月26日轉用指定垃圾袋。（環保署文件）

▼實惠分店名單▼

