黃錦星專訪｜焚化爐屬必要　倘垃圾收費「難產」憂減廢事倍功半

撰文： 勞敏儀 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-05 00:00

環境局新一份環保藍圖，訂下2035年「零廢堆填」願景，惟舊藍圖「成績」強差人意，被質疑減廢目標會否再次淪為「空頭支票」。 局長黃錦星接受《香港01》訪問時表示，過去已撒下不少「好種子」，在適當時自然開花結果，但承認要達至中期目標已具挑戰，重申垃圾收費若不能及早通過，即使有好的設施，減廢也只會事倍功半。 新藍圖加入更多篇幅談及「轉廢為能」，除將於2025年啟用石鼓洲焚化爐，政府亦正研究興建另一座焚化爐。黃認為，有需要將未能處理的回收物料，適當焚化處理，將其資源化，減少直接棄置堆填區，對比其他先進地區，香港起步是慢了。

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環境局發表新一份環保藍圖，局長黃錦星承認要達至中期目標已具挑戰性。（張浩維攝）

環境局今年2月初發表的《香港資源循環藍圖2035》（下稱新藍圖），中期目標是透過垃圾收費，將都市固體廢物的人均棄置量，逐步減少40%至45%；同時將回收率提升至約55%；長遠則透過足夠「轉廢為能」設施，擺脫依賴堆填區直接處置廢物。黃錦星在藍圖發表日，曾呼籲公眾「向前看」，惟2013年5月推出的《香港資源循環藍圖》（下稱舊藍圖），多項減廢目標「走數」，14年後新藍圖能否做到「零廢堆填」，被畫上問號。

黃錦星在訪問中承認，回收率要由大約3成，提升至超過一半具挑戰，其中「廚餘」及「廢膠」更是關鍵。本港廚餘棄置量，在各類廢物中長居榜首，但回收率不足4%，黃稱，需要多管齊下、善用科技處理，例如發展廚餘廠，以及在污水處理廠進行「廚餘與污泥共厭氧消化」，既能加快回收，過程亦可產生再生能源，加上設施一址多用，免卻另覓土地，「能令1+1的效益大於2」。他續說，倘廚餘回收量成功提升一半（即每日處理約1,800公噸），相信已足以令整體回收率，提升至約45%。

家居廚餘回收方面，他透露初步有20多個私人屋苑，有興趣參與今年內推出的廚餘收集先導計劃，將廚餘運往本港首間廚餘廠（O．PARK1）變成電力。新藍圖中沒有提及第三、四、五期廚餘廠，他說，廚餘處理量由200公噸增至逾千公噸是「幾倍進程」，故不會放棄任何設施。

▼小蠔灣廚餘廠每日回收量落後目標近半▼

黃︰回收非最終目的 最重要從人均棄置量著手

「唔止做得七七八八，直情係加零一」，黃錦星早前這樣形容在舊藍圖下所做的措施。他在訪問中指出，「（舊藍圖）為我哋向前落咗好嘅種子，喺適當時候開花結果，加快減廢進程」。 但他認為，回收非最終目的，以廢紙為例，「如果用少咗紙，電子化，紙產生少咗，紙回收率可能受影響」，最重要還是從人均棄置量著手，「人均（棄置量）減4成有好多挑戰、唔容易，目標係訂下可量化指標、時間表、路線圖，大家可以睇住去做......就算有差距，可以量度社會進程」。

勾劃新藍圖，同時檢視往日挑戰，「按量收費係重要基本盤、火車頭，訂立後其他配套可以事半功倍，如果無，好多嘢都係事倍功半」，加上全球回收產業在過去數年面對翻天覆地改變，亦影響回收表現，他這樣總結舊藍圖願景何以落空。

爭取現屆立法會通過垃圾收費

醞釀多年、先後經四屆政府處理的垃圾收費，條例仍在立法會審議，能否順利通過，須把握今屆餘下數個月的會期，否則要再重新走一次立法程序。環境局近月與議員召開非正式會議「拉票」，黃錦星指，議員傾向較長準備期，以及推行初期向市民免費派發專用垃圾袋，若合理也會盡量配合，努力爭取在現屆立法會通過。

黃錦星說，目前回收業面對最大挑戰是回收量不足，須透過垃圾收費鼓勵市民回收，令早已準備就緒的回收公司，可收到足夠數量的廢料「轉廢為材」。以用公帑在三區推行的「中央收膠」為例，他形容反應一半半，但相信若配合垃圾按量收費後，市民會要求物業公司、業委會參與計劃，減少棄置垃圾的支出。

黃錦星認為，回收業面對最大挑戰是回收量不足，須透過垃圾收費鼓勵市民回收，令早已準備就緒的回收公司回收足夠數量「轉廢為材」。（張浩維攝）

利用焚化處理不能回收物料 減堆填區壓力

新藍圖另一關注點，是本港將興建第二座垃圾焚化爐。黃錦星說，對比日本、新加坡及歐洲等地區，「轉廢為能」的硬件及政策雙軌並行，香港相比下起步較慢。面對反對再建焚化爐聲音，他稱「日本喺環保方面有代表性，你要理解點解人哋咁做（即興建焚化爐）」。黃解釋，面對無法回收的物料，在主要先進地區會以焚化方式處理，將其資源化，本港日後將多軌並行，減少堆填區直接處理垃圾的壓力，「我哋個藍圖其實好正路」。

政府目標是「零廢堆填」，但近期正為擴建將於2026年飽和的新界西堆填區向立法會申請撥款，預計擴建100公頃後，足夠使用多30年。黃錦星解釋，每日產生的垃圾上萬公噸，減廢轉型需時，例如廚餘「轉廢為能」需要約10年，才能達到較高比例，日後仍需要堆填區處理不能回收或「轉廢為能」的物料，例如灰燼、惰性廢料，故認為堆填區仍有存在需要，而該擴建面積建議已屬「較持平估算」。

任內訂路線圖 靠往後政府持續推進

本身是建築師的黃錦星，自2012年7月起出任環境局局長。被問到及會否有機會再做多一任，黃錦星沒有正面回應，他指，任內盡量希望為本港環保範疇訂立路線圖，爭取在2050年前實現碳中和，往後需要下幾屆政府持續推進，每5年一檢總結經驗，「做得無咁好，未必係壞事，有時更進取善用創新科技，試嘅過程一定有跌宕，最緊要終結經驗，幫助我哋向前行，行得更暢順、更加好。往後咩人做、邊一屆政府，都係一啲基礎，做得更加好」。他笑言，即使以市民身分，也可看著政府推展、落實藍圖。