垃圾徵費．懶人包｜最簡單丟垃圾教學　一文看清零售點、收費詳情

垃圾收費將於今年4月1日將實施，相信不少市民仍對具體內容感到困惑。《香港01》整合現有的資訊，簡單解說應如何處置垃圾，包括出售指定垃圾袋（指定袋）的零售點、各容量垃圾袋的售價、垃圾丟棄地點、大型垃圾的處理方式，以及違例者的處罰等。



垃圾收費從何時起實施？

由今年4月1日起正式實施，首半年為適應期，將按兩種模式落實：

(i)按袋／標籤收費

(ii)按重收「入閘費」

垃圾收費會按兩種模式落實，分別為（i）「按袋」/「按標籤」收費和（ii）按重收「入閘費」。（環保署網頁）

前者(i)主要適用於家用或辦公室垃圾，後者(ii)則是商用或工業產生的大型或不規則垃圾。一般市民棄置的垃圾，必須購買指定的垃圾袋盛載垃圾，才可掉進公用垃圾收集點。

一般而言，居住在私人屋苑、公屋或居屋等住戶，屬於按袋／標籤收費。政府亦為綜援家庭提供額外津貼，以3人綜援家庭為例，每月可額外發放30元。

哪裡可購買指定袋／標籤？

可在數千個獲授權的零售點購買，包括常見的超市、便利店、藥房及網上平台，例如7-Eleven、百佳超級市場等，其中Circle K最早開售，時間為1月26日。

指定袋／標籤如何收費？

．指定袋分為9種容量，介乎3公升至100公升，收費為每公升0.11元，即最小容量收0.3元，最大容量為11元。

．若垃圾無法放進袋中，則需貼上指定標籤，每個售11元。

．政府估計，一個三人家庭，每月需要使用30元購買指定垃圾袋。

垃圾袋收費表。（環保署網頁截圖）

何謂違規垃圾？

．若使用指定袋棄置垃圾時，沒有把垃圾袋束緊，或任由垃圾刺破袋身，則視為違規垃圾。

．至於無法放進垃圾袋的大型垃圾，若不貼上指定標籤，亦視為違規垃圾。

違例垃圾示意圖。（環保署網頁截圖）

公用垃圾收集點有哪些？

．後樓梯垃圾桶

．樓層垃圾房

．樓層垃圾槽口

．中央垃圾房

．大型垃圾收集點

公用垃圾收集點。（環保署網頁截圖）

垃圾收集服務有哪些？

．處所內公用垃圾收集點

．食環署垃圾收集站

．食環署垃圾桶站

．食環署及其承辦商垃圾車

．私營廢物收集商壓縮型垃圾車

垃圾收集服務分類圖。（環保署網頁截圖）

什麼情況為按重量繳付「入閘費」？

若由私營廢物收集商，以非壓縮型垃圾車收集，相關市民毋須貼上指定標籤，但需按重量繳付「入閘費」。每公噸視乎轉運站收365元或395元。

按重量繳付「入閘費」收費表。（環保署網頁截圖）

違例有何後果？

違例者處以定額罰款1,500元。若違例情況嚴重或屢犯者，當局將以傳票檢控，首次定罪最高罰款2.5萬元及監禁6個月。