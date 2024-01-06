垃圾收費｜網傳垃圾袋有得賣　 謝展寰：將設防偽特徵辨真假

近日有人於網上討論區轉載數張綠色垃圾袋圖片，指已可購買垃圾徵費指定垃圾袋。環境及生態局局長謝展寰今（6日）回應時指，初步調查涉及的垃圾袋，是試行計劃的模擬指定袋，不是用於四月實施的垃圾徵費。



他指，將來的指定垃圾袋會設防偽特徵辨真假，屆時設有清晰的標籤以標明認可的售賣點，如果售賣假袋，刑罰會更加重，可以罰款50萬元及監禁5年。局方亦會與海關密切聯繫，就非認可商店售賣指定垃圾袋，或有人出售偽冒指定垃圾袋，進行巡查。



環境及生態局局長謝展寰表示，。

3,000間商店將賣指定垃圾袋 認可銷售點獲發標籤

謝展寰今（6日）表示，就近日網上流傳有人出售垃圾徵費指定垃圾袋，初步調查涉及的垃圾袋為2018年垃圾收費實踐計劃下，提供給住戶試用的模擬指定袋，而非用於四月實施的垃圾徵費。

他指，將來的指定垃圾袋會設防偽特徵辨真假，屆時政府會安排在3000間商店，包括便利店和超市售賣指定垃圾袋，亦設清晰標籤以標明認可的售賣點。他提醒，如果售賣假袋，刑罰會更加重，可以罰款50萬元及監禁5年。局方亦會與海關密切聯繫，就非認可商店售賣指定垃圾袋，或有人出售偽冒指定垃圾袋，進行巡查。

他亦指，留意到坊間擔心法例四月起實施後有六個月適應期，期間亂抛垃圾情況可能增加。謝展寰澄清，適應期原意是希望市民習慣用指定垃圾袋，並不等於期內可以亂抛垃圾，即使用指定袋包好，亂抛垃圾仍屬違法。

+ 26

環境及生態局局長謝展寰今出席漁農美食嘉年華開幕禮，稱留意到漁農產品甚受歡迎，認為「很明顯是有得做」。他又指，會繼續聯同業界一起探討如何拓展漁農產品的推銷管道，亦會繼續透過大型餐飲美食、展銷活動、社交媒體、本地魚菜直送應用程式及漁農墟市等各種宣傳計劃，為漁農戶提供更多銷售渠道。