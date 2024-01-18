黎智英案｜黎轉發訊息披露　陳方安生曾向人稱郭榮鏗等是其繼任人

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司涉違國安法案續審，前《蘋果日報》社長張劍虹今（18日）續作供時，主控官讀出部份張與黎的訊息記錄，包括黎轉發給張的短訊，當日提到美國前駐港領事透露陳方安生以「繼任人」描述前立法會議員郭榮鏗及莫乃光；另外，黎在另一個發給張的訊息中，黎曾提到她見過台灣前總織蔡英文。



主控官周天行在向張劍虹提問時，讀出了部份黎智英與張劍虹之間的訊息對話，包括黎於2019年3月曾向張轉發前政務司司長陳方安生，與時任美國副總統彭斯會面的照片。

張劍虹指黎智英曾向他轉發陳方安生與美國副總統彭斯（Mike Pence）的照片。

郭明瀚訊息指陳太對逃犯條例有顧慮

張被問當時與黎相互的通訊時，黎向他轉述前美國駐港領事郭明瀚（James Cunningham）稱，陳方安生正與其「繼任人」前立法會議員郭榮鏗及莫乃光訪美，她對政府修訂《逃犯條例》有所顧慮，並明白有必要「擊退（defeat）」修例草案。陳方安生認為條例會以某種形式通過，又指有中國商家亦擔心草案一旦通過會被「捉走」，郭明瀚建議陳方安生進行遊說工作時，集中討論修例對香港的風險。

張收到指示陳訪美之行要做到最盡

張指黎當時告訴他，陳方安生會見彭斯是「重大新聞」，吩咐他要利用這單新聞「做到最大效果」。問及何謂「最大效果」，張解釋即以新聞的角度「做到最盡」，他收到訊息後吩咐總編輯羅偉光採訪陳方安生及其隨行人士，以取得前者會晤彭斯的詳細內容，並將這單新聞網頁版「焦點」欄，確保一直置頂；另按一貫方式，將黎的訊息轉發予主管紙版的副社長陳沛敏。翌日《蘋果》刊登頭版新聞「彭斯晤陳太關注港人權 學者：高規格接待向經施壓」。

控方又指，黎智英發給張劍虹的訊息中，黎曾提及他見過蔡英文。（影片截圖）

黎在訊息稱剛見完蔡英文

控方要求張核對其與黎的訊息對話期間，期間黎曾稱：「劍虹，我剛見完蔡英文在回家途中，到辦公室再談，謝謝，黎」張則回覆：「老闆，收到。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022