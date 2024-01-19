港鐵：港島綫1.28起引入中國製Q-Train　觀塘綫已完成更換工作

港鐵正陸續更換市區綫列車，繼觀塘綫中國製青島四方列車（Q-Train）陸續投入服務後，港鐵宣布1月28日起港島綫Q-Train投入服務，陸續取代現有的英國製都城嘉慕列車（M-Train）。港鐵指自2022年11月底率先在觀塘綫引入Q-Train以來，現已完成觀塘綫更換工作，至今已有13列新列車取代M-Train。



荃灣綫及將軍澳綫有序地更換新車

港鐵公布，港島綫1月28日起會引入全新市區綫八卡列車，即中國製Q-Train，以取代現役的第一代列車，即英製M-Train，是繼觀塘綫後再有新列車投入服務的市區綫。

港鐵稱，為籌備新車在港島綫投入服務，去年開始以新列車在港島綫進行各項測試，並已獲得政府確認運作安全及良好，未來荃灣綫及將軍澳綫亦會有序地更新列車。

港鐵表示，今次的市區綫列車更換工程，是港鐵歷來最大的列車資產更新投資，項目自2015年批出，以當時價格60億元購買93列Q-Train。隨着列車逐步付運，Q-Train於2022年11月底開始在觀塘綫投入服務，至今有13列新列車取代了陸續達到資產年限的市區綫第一代列車。

▼2022年11月22日 港鐵公布中國青島四方製列車登場▼



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港鐵稱，新列車在設施方面有多項提升，包括更寬闊的車廂空間設計、更多扶手裝置、座椅設計符合人體工學並配備背靠、車內設有動態路綫圖顯示及車廂全面採用 LED 照明等，為乘客提供更好的乘車體驗。

港鐵公司常務總監—香港客運服務楊美珍則表示，現已完成更換觀塘綫的第一代列車，並會繼續更換港島綫、荃灣綫及將軍澳綫的相關列車。