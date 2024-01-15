港鐵：延鐵路口岸服務會配合政府　9號風球或以上停露天段續維持

去年除夕煙花後香港出現交通大混亂，港府事後表示考慮延長鐵路口岸開放時間。港鐵今（15日）表示，政府有意向延長鐵路口岸，主要就東鐵綫往羅湖及落馬洲方面詢問港鐵意見，港鐵會檢視跨境客量等，但仍要考慮收車後的日常維修工作等，會研在特定節日延長服務，但強調鐵路非唯一跨境交通，詳細要交政府研究。



至於天文台發出9號或以上颱風信號後，包括機場快綫在內的露天段列車需停駛，港鐵稱已向政府提交報告，基於安全考慮安排維持不變，但會改善配套及宣傳；另外機鐵有換新車計劃，現正在設計階段。



左起：港鐵機場鐵路總管王家明、車務營運再本地鐵路總管李婉玲及過境鐵路總管張志強。（何瑞芬攝）

去年除夕維港煙花倒數，吸引22.7萬人次旅客入境，但煙花落幕後卻出現交通大混亂，大批欲即日往返內地的旅客被迫滯留，部份更塞爆東鐵綫上水站。政務司司長陳國基召開跨部門會議，指經商討後會考慮三方面改善，其中一方面便是延長鐵路口岸開放時間。

目前港鐵有三個鐵路口岸，包括東鐵綫羅湖站、落馬洲站及高鐵香港段。港鐵過境鐵路總管張志強表示，政府早前已向港鐵表達有意向延長鐵路口岸營運時間，主要就延長東鐵綫羅湖及落馬洲站諮詢港鐵，而高鐵情況較為複雜，故暫未開始研究。

港鐵稱黃金兩小時不能再壓縮

張志強稱，東鐵綫鐵路口岸延長服務時間，不可能做到一年365日均延長，必須考慮收車後的維修工作，目前「黃金兩小時」（即凌晨2時至4時）不能再壓縮。

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他指出，研究可在特定節日延長口岸鐵路服務，需視乎跨境客量、需求等，重申鐵路非唯一能到達口岸的交通，或可使用路面車輛，包括巴士等，均會作考慮，但詳情必須交由政府研究，港鐵會作配合。

颱風「小犬」去年襲港期間，港鐵在發出9號風球後，即時停駛包括機鐵在內的露天路段列車，導致大批旅客滯留機場。港鐵機場鐵路總管王家明稱，政府要求港鐵就事件交報告，港鐵也已在報告中向政府說明停駛的考慮點，包括9號風球以上安全風險等，故暫時不會改變現行做法，但會實施改善措施，例如向滯留旅客提供水、充電等配套，也會做好宣傳，講解停駛理由。

機場快綫正就引入新列車進行設計。（資料圖片）

港鐵正研究引入新列車 設計要有前瞻

王家明又提到，現時機鐵車隊11列西班牙及德國製列車（俗稱CAF-Train）已營運25年，港鐵正研究引入新列車，現時已開始著手設計，尚待完成設計後才考慮交予什麼車廠生產。他稱因列車需使用長達30年，設計上要有前瞻性、可預示未來需求，會在充電、觀景等多方面落手，暫時換車未有時間表，但不會一蹴而就，會沿用現時逐步更換的方式。

至於港鐵去年就油麻地站及將軍澳站嚴重意外落實多項措施，包括研究「提早收車」、「延遲開車」等，港鐵車務營運再本地鐵路總管李婉玲則稱，現時仍在研究階段，需要留意不同鐵路綫的需求情況，會按不同路綫去檢視，但重點仍是乘客可接受程度為前題，將影響降到最細。