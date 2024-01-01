內地客滯留｜太子直巴客轉上水　九巴逼爆港鐵頭車提早往羅湖疏導

大批內地旅客觀賞完煙花倒數後打算今曰（1日）凌晨離境，但太子直通巴士因內地塞車來不及調配車輛，不想等車的旅客轉乘通宵的港鐵往上水站，以轉乘通宵巴士經落馬洲接駁皇崗穿梭巴士，往皇崗口岸返內地。

結果太子和上水都積聚大批乘客，九巴面對突如其來的半夜大批乘客已加派人手，協助乘客上車；港鐵則把原本往上水的頭班車改以羅湖為終點站，盡量疏導旅客抵達口岸。



內地塞車 直通巴欠回頭車疏導乘客

太子直通巴士站先是因為太多旅客在同一區域同時上網，故難以登入購票平台，致出現未能掃碼確認已購票，延誤上車流程，同時亦因內地口岸附近的新深路嚴重擠塞，該公司即使派出13、14輛巴士，都未能及時「回車」到太子載客。

據現場消息，太子直巴站不想久等的旅客聽從警察指示，坐通宵行駛的港鐵到上水，再轉接駁巴士到落馬洲，然後乘搭前往皇崗口岸的穿梭巴士（皇巴士），希望可以經唯一24小時通關的皇崗口岸返回內地，致使今日凌晨三時多，突然多了大批乘客到達上水站，九巴僅能維持正常班次服務，未有加班。據讀者提供照片，估計高峰期有千人排隊等巴士。

九巴加派人士安排乘客坐N73往落馬洲 未有加班

九巴發言人表示，今天凌晨約三時，大批旅客在灣仔、尖沙咀、佐敦、旺角等地區慶祝除夕倒數後，從市區到上水站外彩園路乘坐九巴N73線前往落馬州口岸返回內地。九巴即時加派人手到現場協助乘客登車，以疏導人潮。

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港鐵頭班車提早開往羅湖 上午6時半上水站乘客散去

港鐵發言人表示，留意到部份人士於今早凌晨時份在上水站等候，希望乘搭前往羅湖站或落馬洲站的頭班列車過境。期間，上水站職員維持車站秩序及盡量提供協助。

發言人稱，因應較多乘客於上水站等候，港鐵公司於今早實施人流管理措施，亦於5時43分特別安排一班原為上水為終點站的列車，由上水站前往羅湖站，以疏導人流。而頭班前往落馬洲站的列車亦於早上6時於上水站開出。

雖然乘客得以提早乘港鐵到達羅湖和落馬洲站，但中國邊境的兩個口岸仍未開關，該批乘客仍要在這兩站範圍內等候開關。按港鐵公司觀察，人流約於早上六時半陸續散去。