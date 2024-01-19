零售管理協會推繽紛購物狂賞　122款優惠包括佐丹奴滿$600減$100

文化體育及旅遊局上月初統籌各界召開鼓勵本地消費會議，香港零售管理協會早前便推出「香港節日狂賞」，集合全港多間零售店舖，於聖誕節及農曆新年期間，提供各種消費折扣及禮遇。協會今日（19日）公布，活動將升級為「繽紛購物狂賞」，目前共有122款優惠，包括7-Eleven買滿100元減10元、佐丹奴買滿600元減100元等。



▼香港零售管理協會「日夜都繽紛」優惠▼



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「香港節日狂賞」升級至「繽紛購物狂賞」

香港零售管理協會表示，「香港節日狂賞」至今已吸引逾百個零售商參與，為市民及旅客提供各種優惠。為響應政府推行的「日夜都繽紛」，協會由今日起升級活動至「繽紛購物狂賞」，冀延續開心購物的氛圍，加強與18區活動的協同效應，推動香港經濟。

香港零售管理協會的文件顯示，目前共有122款優惠，涵蓋珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物；食品及酒類飲品；百貨及家品家具；衣物、鞋類及有關製品；超級市場；電器、電訊及支付平台；藥物、保健、化妝品及個人護理用品等。

精選優惠包括7-Eleven買滿100元減10元、AEON買滿200元減20元、佐丹奴買滿600元減100元、PHD消費滿180元送千島夏威夷普通批、景福珠寶買滿6,000元減1,000元等。