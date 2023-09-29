夜繽紛｜零售協會推「夜消費．有 Jetso！」　80商店優惠一覽

為配合政府「香港夜繽紛」活動，香港零售管理協會聯同零售商舉辦「夜消費．有 Jetso！」活動，即日起至11月30日，市民晚上8時至凌晨3時以Alipay HK、內地支付寶或Tap&Go本地單次消費滿200元或以上，可獲專屬通行證或SMS換取商戶優惠。



協會今公布多達80間商戶優惠，涉及超市、服飾、電器等多方面，百佳旗下多間超市晚上8時後單一消費滿200元，即送安記鮑開心(金牌溏心鮑)1包及安記桂圓紅棗茶茶包2包裝1件；Pacific Coffee可享9折；太子珠寶買滿1,000即減200等。



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「夜消費．有 Jetso！」活動今公布多達80間商鋪優惠，涉及超市、服飾、電器、珠寶及藥物等多種不同類別店鋪，不同店鋪設不同條款及細則。

▼「夜消費．有 Jetso！」優惠一覽▼



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部份優惠如下：

1、Fusion、Gourmet、Great、Food la parc、百佳及Taste，於優惠期內於晚上8時後單一購物消費滿$200, 即送安記鮑開心(金牌溏心鮑)1包及安記桂圓紅棗茶茶包2包裝1件

2、Crocs：購買任何正價鞋履滿$200可享$20折扣優惠

3、FitFlop：購買鞋類貨品滿$500或以上可享減$50

4、GIORDANO：購物淨價滿HK$600即減$100

5、LOG-ON：於LOG-ON單一消費淨值滿$300可享95折優惠。

6、斯凱奇：購物消費折實滿$500減$100

7、中原電器：購買單一正價產品滿$2,000，可獲$100折扣優惠。

8、豐澤：購買指定單一正價貨品滿$2,000即享$100折扣優惠

9、太子珠寶鐘錶：購買珠寶貨品每滿$1,000(折實價)即減$200。單一交易最多可獲$1,000折扣優惠。

10、金至尊珠寶：憑優惠券購買正價珍珠、翡翠及寶石貨品可享6折優惠

11、余仁生：凡消費滿$200, 即可獲贈破璧靈芝孢子紫芝膠囊(10粒裝) 一包及余仁生$20 現金劵一張

12、大快活：憑券於晚市於惠顧滿$60，即可免費獲贈「凍綠茶/老火湯/熱飲」一客。

13、上村牧場JAPANESE BBQ：第2位半價和牛放題適用於星期一至五3時至5時下午茶時段

14、麥當勞：凡購買指定超值套餐，可以$10購買原味麥炸雞鎚1件(原價$15.5起)；推廣日期: 2023/09/29 – 2023/12/08

15、PHD：凡堂食/外賣自取滿港幣$180元，即可免費獲贈免費千島夏威夷普通批一個

市民必須注意是，相關消費要使用Alipay HK、內地支付寶或Tap& Go付款，以獲取SMS或專屬通行證，並在7日內到參與商戶消費享精選禮遇。

▼9月13日 蘭桂坊、太古廣場及觀塘apm商場晚上早段情況▼

