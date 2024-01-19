舞台劇獎停資助｜劇協批藝發局指控無理　記者會逐點反駁五大要點

藝發局暫停資助由香港戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，藝發局周四晚（18日）發稿回應，向劇協提出多個指控，包括新增頒獎禮主題、邀請文藝界以外的嘉賓頒獎等，形容偏離以往做法，事前亦無主動與藝發局商討。



劇協今日召開記者會回應事件，會長馮祿德逐點反駁藝發局的覆函，批評局方的指控是損害業界尊嚴，「我哋自己有聲譽，我哋自己有尊嚴。唔可以你鐘意話係就係」，嚴正要求藝發局收回有關指控及釐清決定的程序。



劇協召開記者會逐點反駁藝發局指控。（黃浩謙攝）

指控一：劇協沒有主動與藝術局商討下偏離以往的做法

戲協馮：過往雙方基於信任基礎上，局方未會要求協會事前提交頒獎禮計劃，過往任何主題及獲邀嘉賓並不需要事先經局方批准，「冇所謂偏離，根本以往係唔需要商討……如果有咁既要求，俾我哋都未必肯要。」

資深漫畫家尊子為上屆舞台劇獎頒獎禮嘉賓。（香港戲劇協會圖片）

指控二：新增頒獎禮主題、邀請文化藝術界外頒獎嘉賓

戲協：以往主題包括「一團火」、「團聚」、「勇氣」等，帶出鼓舞、團結、盼望未來意思，所邀請嘉賓的發言都是正面。以往頒獎禮亦有習慣邀請文化藝術界外的頒獎嘉賓，例如時裝、化妝及體育界。馮祿德指，「唔係想搶fo（焦點），而係為配合主題。」

前港台記者蔡玉玲為上屆舞台劇獎頒獎禮嘉賓。（香港戲劇協會圖片）

指控三：邀充滿新聞話題的漫畫家尊子及前港台記者蔡玉玲

戲協：尊子是著名資深漫畫家，漫畫是藝術一種；蔡玉玲是一名編導，電影亦是藝術一種，不理解局方認為這兩位頒獎嘉賓是非戲劇界之外的人士。

▼2023年6月 第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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指控四：司儀以紅橋、紅線為話題，引起公眾注意

戲協：不只一次要求藝發局閘明紅線，但不獲告知。主持人都是藝術家，不能直接，只能委婉提出心聲，「可見幾痛苦。」政府支持藝術創意，為何不能清楚說明界線，又指「發夢都無諗過呢度出事」。

即使被停資助，戲協不會乞求，又反駁引起公眾注意是誰，今次協會被迫開記者會，才要求公眾注意。而舞台設計以美學角度出發，如帶有偏見去看整件事，「當帶個眼鏡有顏色，睇咩都有顏色。」

▼2023年1月19日 香港戲劇協會▼



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指控五：獲資助者應確保按目標進行、理念等進行

戲協：已建議得獎者發表感言，需符合法律及不要令人不舒服，得獎者發表感言，「一個高調對人生既盼望，點解會踩線？」

馮祿德指，戲協嚴正要求局方收回指控，「我哋自己有聲譽，我哋自己有尊嚴。唔可以你鐘意話係就係。」（黃浩謙攝）

馮祿德重申，要求藝發局澄清今次決定的理據與頒獎禮損害局方聲譽的關係，又斥局方收到投訴後，未有向戲協查證便作出決定，「完全冇俾人有辯解機會。」他指，嚴正要求局方收回指控，「我哋自己有聲譽，我哋自己有尊嚴。唔可以你鐘意話係就係。」他又指，獲藝發局資助的藝術項目，均有藝評報告，今次頒獎禮的報告評核正面，質疑局方未有參考報告而作出決定，要求局方盡快釐清有關程序。