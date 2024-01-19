舞台劇獎停資助｜劇協斥藝發局從未聽協會辯解　一文看清時間線

藝發局決定扣減香港戲劇協會去年香港舞台劇獎頒獎禮最後一期撥款，且不再資助今年頒獎禮。劇協今（19日）召開記者逐點反駁藝發局的指控，批評局方一直未有向協會解釋決定的原因，即使上月初曾與當局人員會面，但只獲簡單告知決定及其機制，沒有辯解機會，亦不設上訴機制。



另外，會長馮祿德表示，事發後藝發局主席霍啟剛並沒有與其見面，只是透過秘書了解情況。



▼2023年1月19日 香港戲劇協會▼



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香港戲劇協會在本周三（17日）在社文平台公布，藝發局決定扣減香港戲劇協會去年香港舞台劇獎頒獎禮最後一期撥款，且不再資助今年頒獎禮。協會今（19日）再召開記者會時再解釋相關詳情，指協會在完成上屆頒獎禮後，曾在非正式場合見過藝發局的人員，當時相關人員已表示憂心。

直至去年12月8日，藝發局行政總裁周蕙心與協會副會長張可堅會面，對方轉交兩封信件，一封為扣減香港戲劇協會去年香港舞台劇獎頒獎禮最後一期撥款，一封為通知不再資助今年頒獎禮。

戲協副會長張可堅表示，藝發局從未給予協會辯解的機會。（黃浩謙攝）

曾與藝發局行政總裁會面 無解釋停止撥款原因

藝發局於頒獎禮後收到不少意見，「包括本局委員和政府代表等」，經審視後作出撤回資助的決定。參與會面的協會副會長張可堅表示，當日的會面只是獲簡單告知決定及其機制，對方並沒有談及停止撥款的原因，亦沒有讓協會解釋自己立場。會長馮祿德補充，其中一封提到調整資助的信件發出日期為去年9月29日，反駁藝發局指在同年11月下旬才作出調整資助的決定。

他又提到，協會其後於上月31日透過電郵向藝發局要求解釋，並要求局方在本月12日或之前回覆。雖然局方稱已在1月12日郵寄相關覆函，但協會直至前日（17日）仍未收到郵件，其後協會主動聯絡藝發局後，終在昨日早上收到電郵回覆。

霍啟剛未有與戲協會面 僅透過秘書了解

被問到藝發局主席霍啟剛有否與協會見面，馮祿德表示，對方的只有透過秘書了解情況，沒有任何形式的見面。他又指，霍啟剛競選時曾與對方見面，感覺這位年輕人誠懇，願意了解及很照顧戲劇界，顯示到其為新一代的開明者，亦是主動關心，「好欣賞佢」。他又形容霍啟剛「有頭腦同朝氣領導藝發局，將未成熟嘅人帶去成熟，將資深嘅人變為年輕」，仍希望有正式場合與對方會面，「唔好飲茶」。

頒獎禮藝評報告正面 質疑藝發局無參考

根據藝發局機制，藝發局在撥出資助後，會派出藝評人觀賞活動並寫下評語。張可堅表示，當日藝發局有派藝評人來看頒獎禮，藝評人的報告十分正面，並沒有提及任何藝發局今日對頒獎禮的相關指控。

內務秘書黃懿雯補充，相關藝評報告主要就流序及內容作出評價，亦會就活動時間長短作出回應等。她指出，雖然藝發局於報告中列明，局方未必認同報告意見，但亦有列明會參考報告及受評者的回應，今次決定卻完全沒有參考報告內容，「所以我哋都好費解。」