劇協嘆「咁真誠」頒獎禮觸礁　事件礙創作自主　促藝發局講明紅線

藝發局指上屆香港舞台劇獎頒獎禮損害聲譽或不利影響，包括邀請「當時充滿新聞話題」、非文藝界的漫畫家尊子及記者蔡玉玲擔任嘉賓，和司儀以「紅橋」和「紅線」為話題，終止資助頒獎和扣減最後一期撥款。



香港戲劇協會會長馮祿德慨嘆，一個如此寬容、真誠和尊重的頒獎禮也竟然「觸礁」，反問如何繼續做創意。他認為，事件對業界創作自主影響好大，難以預料影響的程度，亦難以不引起業界的恐懼和疑慮，希望藝發局可以坦白闡明「紅線」，與業界商討細節，而非靠業界揣摩，「又話互信溝通，唔介意你講明，我哋會有生存之道，我哋仍然愛港愛國。」



究竟條線係邊？依家咁寬容、咁真誠、咁尊重嘅頒獎禮，都居然觸礁、觸池，我哋行業其他朋友點做創意? 馮祿德

香港戲劇協會會長馮祿德慨嘆，一個如此寬容、真誠和尊重的頒獎禮也竟然「觸礁」。（黃浩謙攝）

業界對紅線感憂慮 難以揣摩 「揣咗都踩咗隻腳落坑渠」

馮祿德認為事件對業界有影響，若非觸及業界的尊嚴和福祉，「我唔想開㗎，好驚見傳媒㗎。」他坦言，劇協一直希望藝發局闡明「紅線」，但一直不得而知，直至發生今次事件，藝發局「某某然出手」，間接說明業界的疑慮是正確，「真係有條線，但條線無示範、無明列、好似改卷有marking scheme。」

他指，劇協尊重法律和國家條例，「誰人不愛國，明啦?」，又指「無理由唔愛媽媽同屋企，唔需要質疑。」他認為，紅線的細節可以慢慢商討，但不希望要業界揣測，「有時唔小心阿媽，踩錯落坑渠，話畀我哋聽條坑渠係邊啦。」，「今次行為話畀我哋聽，真係有坑渠阿仔，坑渠係邊你自己估下啦，從今次事例去揣摩，點揣呀? 到揣咗都中咗招，踩咗隻腳落坑渠，扭親、拗柴。」

劇協頒獎禮安排被停資助，他指，劇協猶如一個示範，反問如何叫業界不憂慮，「如何叫戰戰兢兢嘅朋友，點會唔會有更大嘅恐懼同疑慮呢?」他續指，劇協不介意被「利用」，但希望藝發局再三思決定，亦稱業界不介意當局講清「紅線」，「點解唔坦坦白白，又話互信溝通，講明啦，唔介意你講明，我哋會有生存之道，我哋仍然愛港愛國。」

雖然有感覺挫敗，但我哋創作人都唔會比佢打擊到。 莊梅岩

莊梅岩表示，對藝發局的行為感到失望、憤怒，認為政府有責任資助文化藝術活動。（黃浩謙攝）

批藝發局「話殺就殺」 以路過說法斷藝團生死

著名舞台編劇莊梅岩表示，對藝發局的行為感到失望、憤怒，認為政府有責任資助文化藝術活動，惟一個對業界如此重要的頒獎禮都可以打壓，「代表佢已完全唔顧全業界嘅感受。」

她續指，藝發局此舉正告訴大家原來可以「話殺就殺、話唔批就唔批」，即使頒獎禮的藝評報告十分正面，但局方亦完全沒有提及相關觀點，亦沒有提及局方所謂收到投訴的內容及方式是什麼，「最慘係𠵱啲路過嘅說法，就可以判斷我哋𠵱啲藝術團體嘅生死。」

她笑言，或者此事都是好事，以前從來都沒有想過紅線原來是禁忌，認為現時做藝術行政的人比做藝術家更有想像力，而現是終於可知道，笑稱「劇協只能示範一次。」對於藝發局主席霍啟剛指，取消資助是擔心有違反國安法的風險，莊梅岩指，如違反國安法，警方可以拘捕，不要稱害怕違法，因怕違法可以是無限大，「講咩嘢都可能觸道到你覺得可能犯法。」

嘆年輕藝術家在紅線陰霾下要適當妥協

她認為，慶幸劇場人是很有火，「所以我哋都仲會捱到」，「雖然有感覺挫敗，但我哋創作人都唔會比佢打擊到。」她指出以自己為例，仍會忠於藝術，不理任何紅線，但亦心痛年輕藝術家在紅線的陰霾下要作出適當的妥協。她亦同意自己作為創作人亦有擔憂，如會否在審批場地有限制，又或邀請了一些局方所謂不喜歡的嘉賓就會停撥資助等。她形容相關行為形同欺凌，「如果我可以選擇，我就唔會同佢哋一齊欺凌個別人士。」

她承認，藝發局今次舉動打亂了協會的陣腳，因按往年來說，來年的場地及資源今已獲批，但幸好業界有不少人都聯絡協會指願意捐錢或以其他方式協助，「慶幸大家都好團結，同埋知道自己做嘅嘢係無錯，同埋我哋會一直行落去。」