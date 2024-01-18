舞台劇獎停資助｜不妥之處與出了些事是什麼？業界冀清楚「紅線」

藝發局決定扣減香港戲劇協會去年香港舞台劇獎頒獎禮最後一期撥款，且不再資助今年頒獎禮。藝發局周三（17日）指收到不少意見指去年頒獎禮內容及安排有「不妥之處」，主席霍啟剛今（18日）就指去年頒獎禮「出了一些事」備受關注，必須正視。



去年頒獎禮，香港戲劇協會邀請政治漫畫家尊子及捲入查冊風波的港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲作頒獎嘉賓，他們是否「不妥之處」及令頒獎禮「出了一些事」暫未明確，立法會議員狄志遠批評藝若因嘉賓涉政治敏感而「撤資」，是政治凌駕藝術的行為，明顯存在政治審查，甚至超越國安法要求，擔心會扼殺香港文化創作空間。



有資深戲劇界從業員稱，事件亦反映紅線不清，「大家都一直揣測緊條紅線係邊，至少要有個依據，知咩係合法、咩係唔合法」。



▼去年第31屆香港舞台劇獎頒獎禮▼



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藝發局撤資助事件繼續發酵，頒獎禮主辦單位香港戲劇協會指對藝發局「草率舉措甚表驚訝，並已去信要求指明實質直接或間接對該局聲譽造成損害或不利影響的環節或片段。有指事件涉頒獎禮邀尊子及蔡玉玲任頒獎嘉賓，惟二人均無涉任何國安法案件或因其他案件被定罪。

新思維立法會議員狄志遠批評，藝發局單方面「粗暴」停止資助，形同「多咗條好深色嘅紅線」，稱即使團體運用資源出現問題，相關部門機構都應有商有量。他稱會去信文體旅局及藝發局，要求部門解釋清楚事件。

《施政報告》提出，今年內推行「社區客廳試行計劃」，為劏房戶提供生活空間。社褔界立法會議員狄志遠關注，如何達到扶貧的效果。（黃浩謙攝）

狄志遠稱若因嘉賓而撤資是完全超過國安法要求

對於有指事件因主辦單位邀尊子及蔡玉玲任頒獎嘉賓引起，狄志遠則稱，若事件如坊間所指，因邀涉政治敏感人士為嘉賓而撤資，絕對是政治審查行為，是不能接受，也完全超過國安法要求。

他擔心，今次事件是政治凌駕藝術的行為，強調文化創作需要有較大空間，有時作品甚至是回應社會時政，稱與業界接觸後認為事件嚴重，擾扼殺創作空間。

第三十一屆香港舞台劇獎頒獎禮，曾邀請以時事政治諷刺漫畫聞名的漫畫家尊子、港台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，及資深導演杜琪峯等人頒獎。（香港戲劇協會圖片）

從業員：暫停資助必須有根有據

有資深戲劇界從業員《香港01》表示，藝發局暫停資助必須有根有據，藝發局運用資源時，當然有權力終止資助頒獎禮，但撤資助時必須有理有據，按照規矩提出合理解釋，「（藝發局）講法好模糊，無人話唔可以cut（資助），但要合理說服到嘅依據，但現時至少說服唔到我，都睇唔到合理明確原因。」

他認為，事件亦反映當局紅線不清問題，「大家都一直揣測緊條紅線係邊，至少要有個依據，知咩係合法、咩係唔合法」。他強調業界人士並非存心要犯法，卻擔心不經意間觸犯法律，「國安法先幾年，要慢慢經過唔同嘅嘢驗證同解釋法律，現時仍然需要明確例子，講清楚點為之合法唔合法。」

香港舞台藝術從業員工會：對舞台的價值一沉百踩

香港舞台藝術從業員工會指，政府對舞台藝術的忽視再次令人失望，強調舞台劇獎是業界具公信力的頒獎禮，多年來鼓舞了許多台前幕後的舞台從業員，政府此舉不僅僅是打擊舞台藝術於社會的重要、對舞台的價值一沉百踩，更是一步步摧毁了從業員對於業界的希望，「由治及興，我們看不到失去舞台藝術文化饗宴的社會有什麼繁榮可言。」