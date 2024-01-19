舞台劇獎停資助｜藝發局拒應會否撤指控　稱如資助計劃不妥會跟進

藝發局決定扣減香港戲劇協會去年舞台劇獎頒獎禮最後一期撥款，且不再資助今年頒獎禮。劇協今（19日）召開記者逐點反駁藝發局的指控，批評藝發局一直未有向協會解釋決定的原因，希望局方收回指控。



藝發局今午再回覆《香港01》查詢時未有回應會否收回指控，僅指局方處理各項資助申請，包括年度資助、計劃資助等，一直採用一套既定的審批申請及監察獲資助計劃的程序，所有建議都會經由藝發局的藝術支援委員會討論及審議，然後再交大會作最終決定。



▼2023年1月19日 香港戲劇協會▼



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藝發局早前向香港戲劇協會發信，稱上屆的香港舞台劇獎頒獎禮「偏離以往的做法」，劇協事前沒有主動與藝發局商討，包括邀請了非文藝界的尊子及蔡玉玲，以及兩位主持人以「紅橋」、「紅線」為話題，「意有所指、語帶雙關」，以此手法引起公眾注意及製造社會話題。

劇協會今（19日）召開記者會逐點反擊，認為尊子及蔡玉玲均是漫畫界及電影界的代表人物，不明白為何被指為文化藝術界外的頒獎嘉賓。協會又指，對於「紅線」的問題，主持人只是委婉提出心聲和要求，希望藝發局收回指控。

藝發局回覆查詢時，未有回應會否收回指控，僅指作為政府資助的法定機構，香港藝術發展局一直透過不同的資助計劃，支持及鼓勵本地藝術工作者及團體作多元化的發展。在處理各項資助申請，包括年度資助、計劃資助等，一直採用一套既定的審批申請及監察獲資助計劃的程序，所有建議都會經由本局藝術支援委員會討論及審議，然後再交大會作最終決定。如發現獲資助計劃的內容和安排有不妥之處，藝發局會跟進處理。

藝發局一直非常重視與業界的溝通，無論是申請資助者或獲資助者，都會以不同渠道如電話、電郵、信函，或以會面的形式，以保持良好溝通和互信的關係。