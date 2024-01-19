舞台劇獎｜楊潤雄認同藝發局決定：資助只用於支持內容合適的項目

藝發局決定扣減香港戲劇協會去年香港舞台劇獎頒獎禮最後一期撥款，且不再資助今年頒獎禮，劇協今（19日）召開記者會反駁藝發局指控，促藝發局收回。至傍晚，文化體育及旅遊局局長楊潤雄發稿稱，政府支持和認同藝發局決定，強調政府部門及受政府資助機構須確保公帑和公共資源運用得宜，並只會用於支持內容合適的項目。



楊潤雄又指，任何文化藝術活動獲公帑支持與否，屬於資源用得其所問題，絕非限制創作，對於有個別意見指藝發局是次決定影響甚至扼殺創作空間，政府認為此實屬本末倒置、混淆視聽。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片/梁鵬威攝）

​就藝發局有關香港舞台劇奬頒獎禮資助安排的決定，楊潤雄表示政府予以支持和認同，強調政府部門及受政府資助機構須確保公帑和公共資源運用得宜，並只會用於支持內容合適的項目。

楊潤雄：藝發局決定符合政府對該局的要求和期望

楊潤雄指，藝發局經審慎討論及檢視後，認為「第三十一屆香港舞台劇奬頒獎禮」內容和安排有不妥之處，決定扣減對是次頒獎禮的資助，他認為藝發局確保公帑只會資助及支持內容合適的藝術項目是理所當然，用得其所，符合政府對藝發局的要求和期望。

個別意見指扼殺創作空間屬本末倒置、混淆視聽

他指出，任何文化藝術活動獲公帑支持與否，屬於資源用得其所的問題，絕非限制創作，對於有個別意見指藝發局是次決定影響甚至扼殺創作空間，楊潤雄指，政府認為此實屬本末倒置、混淆視聽，政府絕不認同此等無理言論。

▼2023年1月19日 香港戲劇協會▼

