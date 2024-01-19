垃圾徵費｜褪至8.1生效　環團憤怒：解說流於表面、細節千瘡百孔

環境及生態局今（19日）公布垃圾徵費押後至8月1日推行，希望實地展示讓市民更了解。環保團體綠領行動批評政府明明有超過18個月的準備時間，不應到原定實施時間才開始「試行」，對政府「拖完又拖」表示無奈、失望及憤怒，批評政府至今政策解說仍流於表面，執行細節千瘡百孔。



香港地球之友就事件回應，指政府必須把握時間加強前期準備工作，確保市民與各份者了解政策細節， 以免計劃實施後產生混亂和爭議 。



▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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環境及生態局局長謝展寰今宣布延遲相關措施至8月1日推行，但政府部門等仍會在4月1日先行先試，望實地展示讓市民更了解。

地球之友：政府應加強準備工作並強化相關配套措施

地球之友重申，垃圾徵費是根據「污染者自付」原則制定的環保政策，旨在推動源頭減廢，及鼓勵資源回收和循環再利用；惟市民對於垃圾徵費的細節仍持有不少疑問，認為政府宜把握時間，加強前期準備工作並強化相關配套措施，以確保市民及各持份者了解各項細節， 避免計劃實施後產生混亂和爭議 。

地球之友又指，垃圾徵費為政府減廢策略中重要的一環 ，鄰近城市如首爾和台北亦確實證明垃圾徵費在推動減廢方面有顯著成效，促政府必須在延期實施的未來數月內加強宣傳教育，強化各項回收配套，以確計劃能夠成功落實推行。

三大建議：加強宣傳、鼓勵回收、推動廚餘收集

地球之友提出三項建議敦促政府採納，當中包括：加強宣傳及外展活動，政府必須投放更多資源進行宣傳和公眾教育，加深市民對計劃的了解；政府必須建設充足的基礎配套設施，以鼓勵市民做好乾淨回收和分類，並確保放回收箱的資源真正被回收而非運往堆填區；香港每日產生的都市固體廢物中，超過三成為廚餘，其中家居廚餘佔整體棄置量約七成，故政府應加快擴展家居廚餘收集先導計劃，於全港18區設置廚餘 中途收集站，以鼓勵市民從源頭開始將廚餘分類及收集 。

▼ 現時香港街道垃圾情況 ▼



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綠領行動：無奈拖完又拖 憤怒有18個月準備卻未試行

4月1日在政府部門「先行先試」，綠領行動批評政府明明有超過18個月的準備時間，不應到原定實施時間才開始「試行」，對政府「拖完又拖」表示無奈、失望及憤怒。「可以隨時更改實施日期，令人感到兒戲。本會憂慮一而再、再而三拖延實行徵費，只會令堆填區飽和問題進一步惡化」，要求政府充分交待由4月1日至8月1日期間的工作時間表，以便各界監察政府推展政策的進度。

該會批評政府至今政策解說仍流於表面，執行細節千瘡百孔，令市民大眾及各界感非常混亂，例如市民在處理大型垃圾時該如何計算所需指定標籤費用，以致能否免費派發指定袋等說法，政府直到近日才再作解說，而且愈解說愈不清晰，惟物管、清潔等各業界已經開始商討相關解決方案，此舉惹起各界不滿，予人未準備好便「急就章」推行的觀感。

綠領行動指出，2022年都市固體廢物棄置量平均每日11,128公噸，其中廚餘佔最多達30%，因此處理廚餘問題實在刻不容緩。減少廚餘得以成功，必須在收集、處理廚餘設施及禁止在堆填區傾倒廚餘「三管齊下」才得以收效，雖然政府將派發廚餘桶。

綠色和平：政府難辭其咎 不應淡化為宣傳教育不足

綠色和平指出，政府由通過立法至今已接近兩年半，先後分別延長準備期和延遲後實施期，期間市民、各界和民間團體亦多次反映對執行細節及配套等憂慮，政府作為政策制定者及執行者難辭其咎，不應輕易將所有問題簡化、淡化為宣傳教育不足或市民無法理解如何操作。

綠色和平認為，現時政府的兩大建議，包括爭取更多時間宣傳，以及政府部門先行先試方式，難以釋除市民及各界所有的憂慮。該會批評當局發放訊息混亂；執行細節含糊不清；清潔工處理違規垃圾的責任未釐清；源頭減少本港三大廢物──廚餘、塑膠、廢紙的配套仍未到位等，均是引起各界憂慮的主因。

綠色和平強調，垃圾徵費原意是透過經濟誘因鼓勵各界減廢，實現「污者自付」理念，此政策原意亦獲得支持；然而香港現行廢物政策的原則，側重消費者末端回收，反而甚少着墨商界的責任，例如生產商、零售商製造廢物的責任。