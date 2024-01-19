垃圾徵費｜政府樓宇4.1先行先試　物色住宅率先推　免費送指定袋

備受社會討論的垃圾徵費原訂今年4月1日實施，環境及生態局局長謝展寰今日（8日）宣布，將押後4個月至8月1日生效，謝展寰指出，政府樓宇會由4月1日「先行先試」，期望市民見到實際操作，帶出宣傳效果。局方補充稱，會物色一些住宅樓宇參與先行先試，住宅樓宇均會由政府免費提供垃圾收費指定袋及標籤。



政府亦會製作短片，就不同情景作出解說，形容「一幅圖片勝過一千字」。雖然垃圾徵費會延後，不過指定垃圾袋會如期最快1月26日出售。



▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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謝展寰會見傳媒時表示，政務司副司長卓永興將帶領會跨部門合作，他下周一會諮詢立法會環境事務委員會，其後提出修定生效日期。

政謝展寰又指，府部門會在4月1日起「先行先試」，希望帶出演練作用，理順可能出現的問題，亦可以讓市民見到真實操作，實地展示帶出宣傳教育，並向立法會議員及區議員解說。

他表示，過去一段時間，有很多市民都不了解做法，因此認為需要更多解說，而以往的解說方法好抽象，所以將會透過拍影片實地講解，亦透過傳媒講解運作，「市民有充分了解先積極參與，推行就事半工倍，否則事倍工半」他又指，單靠文字解說太抽象，相信「一幅圖片勝過一千字」，「市民聽到同理解係兩回事」。