垃圾徵費｜謝展寰認市民不了解　押後至8月生效　否認向23條讓路

垃圾徵費原定今年4月1日起實施，惟市民近日均反映對措施不了解，並提出多項措施細節操作問題。環境及生態局局長謝展寰今（19日）突召開記者會宣布，延遲相關措施至8月1日推行，但政府部門等仍會在4月1日先行先試，希望用實地展示讓市民更了解。



被多次問及會否收回環保署署長日前指「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」的言論，以及會否就垃圾徵費事件道歉及問責時，謝未有正面回應，只重申作為負責任政府需視乎市民情況，當局日後將有大量解說會。



▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼



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謝展寰今（19日）開記者會表示，本星期見社會各界有討論及提出問題，亦有不少人反映不了解如何執行及細節，由於垃圾徵費措施上，市民參與十分重要。為幫市民大眾及業界了解計劃，故政府需時具體向社會各界具體解釋垃圾收費。

垃圾徵費4月1日先在政府部門推行

他透露，已向特首提出兩項建議，包括將措施生效日期改為8月1日，並會安排政府在4月1日先行先試，讓市民見到真實操作而非抽象解說，實地展示演練。

垃圾徵費落實後，市民必須購買指定垃圾袋棄置垃圾。（資料圖片）

被到會否承認是宣傳不足而需要延遲，謝展寰表示，垃圾收費非新事物，許多城市都做過，經驗見到各地都是需要長時間去準備，才能令市民去了解改變生活習慣。他補充，過往政府已做了大量解說工作，如做了不少的先導計劃、去年10月在電視宣傳、與業界做指引，惟用文字及影像解說對市民並不足夠。

垃圾徵費延至8月生效 為避學校考試

他強調，作為負責任的政府，與其在市民不了解下推出措施，不如讓市民了解清楚後才推出，而政府部門先行先試正是用新方式去宣傳措施，「做起上嚟先事半功倍，否則只能事倍功半。」

至於延後到8月1日的原因，他否認延遲到8月與要在上半年內推行23條立法有關，強調自己當然希望垃圾徵費越快越好，但用時間太短或未能好好解說，因應6至7月為學校考試，而8月則踏入暑假，是十分好的時機，「如果可以我都想早啲。」

謝展寰：百分百有信心

被問到延後4個月推出是否有信心順利推行，他指以往辦過先導計劃，故百分百有信心，但今次見市民不了解才必須做先行先做的實地展示，「我有信心做完展示時，將來推行係順利。」

對於環保署署長曾在接受訪問時指出，市民對垃圾徵費措施之所以不了解是市民自己不想了解，「如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。被多次問及會否收回該句說話、及會否就垃圾徵費事件道歉及問責時，他未有正面回應，只重申作為負責任政府要視乎市民情況，將來也會有大量解說會。