消委會｜德國寶、薏莎牌儲水式熱水爐　預熱逾20分鐘僅6分鐘熱水

消委會與機電工程署測試市面上12款儲水式電熱水爐的安全及效能，包括7款單膽及5款雙膽電熱水爐，並分花灑式及無排氣管式兩款，發現氣霸、太平洋及德國德信三款預熱時間最長，達46.6至49.3分鐘；然而所有樣本可持續熱供水時間均不超過15分鐘，其中德國寶及薏莎牌預熱分別要23.1分鐘及27.5分鐘，但只能維持提供熱水6.6分鐘。



另外，測試發現2款花灑式樣本真富及威寶牌未能通過一項安全測試；3款單膽樣本能源效益不達標，包括柏林牌、威寶牌及德國德信。



消委會與機電工程署測試市面上12款儲水式電熱水爐的安全及效能。（鄧宇詩攝）

消委會與機電署測試市面上12款儲水式電熱水爐的效表現及安全度，各樣本的額定容量差異大，由14升至35升不等，12款中包括6款花灑式及6款無排氣管式樣本；當中7款屬單膽款式，5款為雙膽，售價介乎1,280至6,980元。

德國寶GPN-4SSL為預熱最短樣本

測試總評最高為西德寶GWH-6S熱水爐，總評四星半，其售價為3,480元；1,280元的威寶牌WB403及3,998元的上將G-24TT-3-EV1同獲二星半最低評價，反映產品質素與價格未必有必然關係。

測試以其加熱速度、持續可供應熱水的時間、安全度、省電能力和價格作評估，其中在加熱速度方面，額定容量較高、達35公升的氣霸HY-U10、太平洋PW-U35及德國德信KPU-10三款熱水爐預熱時間最長，分別為47、49.3及46.6分鐘；其餘容量只有14升至23升的柏林牌NPF-601，最長預熱時間也要37.7分鐘，預熱時間最快為15至21升空量的德國寶GPN-4SSL，其最長預約時間為23.1分鐘。

▼消委會測試12款儲水式電熱水爐 評級由高至低▼



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4,280元薏莎牌USL-25 僅6.6分鐘熱水

然而，樣本最長預約時間均在20分鐘、甚至40分鐘以上，但全部樣本可持續熱供水時間均不超過15分鐘，其中德國寶GPN-4SSL預熱雖然最快，但只能維持提供6.6分鐘熱水；預約需27.5分鐘、售價達4,280元的薏莎牌USL-25，也只能提供6.6分鐘熱水。

至於容量最大、預熱時間逾40分鐘的氣霸HY-U10、太平洋PW-U35及德國德信KPU-10，則可維持提供12.4至14.1分鐘熱水。

消委會指，測試熱水爐將冷水加熱至最高水溫，全程保護電源開啟，量度可供應40度熱水最高水量，發現無排氣管式每公升容量平均可供1.52升至2.09升；花灑樣本則較佳，可供1.98升至2.47升。

真富及威寶牌有款式未過消委會安全標準

另外，測試發現兩款花灑式樣本真富JN-4及威寶牌WB403未能通過一項安全測試，測試模擬電熱水爐的溫度調節器已經失靈，上述兩款內膽分別於沒有注水及注入的水量稍高於發熱線的情況下，並以1.15倍或以上的額定輸入功率操作，其發熱線均出現輕微損壞，未達安全標準。

今次也有3款單膽樣本能源效益不達標，包括柏林牌NPF-601、威寶牌WB403及德國德信KPU-10計算出的能源效益級別分別為4級及2級，較其能源標籤上標示的3級及1級為低。

上述三款熱水爐量得的備用耗電量較其能源標籤上標示的高出12.5%至30.1%，表現較遜色，也與代理商早前呈交予機電署的額定數值的差異，超出了強制性能源效益標籤計劃容許的公差範圍規定的5%，故已將測試結果轉交機電署跟進。

雙膽樣本每年估算電費157元及161元

消委會表示，由於機電署正就儲水式電熱水爐評級標準提出進行諮詢，若以最新諮詢標準計算，7款單膽樣本中，只有1款達到1級水平。

該會續稱，雙膽樣本備用耗電量高，假設電熱水爐每天處於備用狀態約5小時，以每度電1.7元計算，花灑式的單膽樣本每年估算電費為44至103元，但雙膽樣本則分別達157元及161元；無排氣管式的單膽樣本的每年電費估算為87元至108元，雙膽樣本則為120元至高達229元。消委會建議機電署盡快採用新版本標準並將雙膽熱水爐納入強制性能源標籤計劃內。