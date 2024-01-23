延長通關｜酒店業指農曆年多長途客來港　料新措施對生意影響有限

維港除夕煙花滙演吸引48萬名市民及旅客觀賞，但當晚跨境口岸癱瘓，大批內地旅客滯留。政府今早（23日）宣布，深圳灣口岸由年三十至年初四24小時通關；羅湖口岸於年三十及年初二，延長服務至凌晨兩時，港鐵亦會配合服務。有酒店業界認為，農曆新年以長途旅客為主，他們較多乘坐高鐵或航空抵港，不會即日往返內地，反而認為24小時通關更方便港人北上玩樂，對相關行業帶來衝擊。



賓館業界則指，農曆新年不像除夕屬於短假期，旅客毋須急於花數小時即日來回，加上賓館的房價低，稱不會影響入住率。



▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



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酒店業界料旅客多來自北方 未必即日往返

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝表示，根據以往經驗，農曆新年來港的旅客以長途客為主，他們較多來自北方，習慣於冬季南下旅遊避寒，乘坐高鐵或航空抵港，不會即日往返內地。因此他認為深圳灣口岸24小時通關，對業界的影響有限。

不過或有深圳居民會選擇即日往返，陳宗彝則認為深圳灣口岸的西部屬於富人區，當地居民並不計較房價的高低。至於居於深圳東部及中部的旅客，距離口岸有一段車程，若計及時間及車費等成本，相信他們仍會選擇留港過夜，影響有限。

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直通車設配額限制、深圳灣口岸交通不便旅客

撇開地理位置，陳宗彝估計交通配套亦是內地旅客，考慮會否即日來回的因素之一。他指，僅屯門等西北地區提供通宵公營巴士，可直達深圳灣口岸，如要由市區多次轉乘不便旅客，若乘坐的士的費用亦相當高昂，「唔覺內地旅客會因為咁提前上去。」

陳宗彝補充，由市區開出的直通車設有配額限制，除非當局放寬班次，否則過關人數理論上不高於皇崗口岸。他並指，過往深宵經皇崗口岸過關以港人為主，與內地人相比，約為八比二的比例，因此認為新措施下兩個口岸24小時通關，反而方便港人北上玩樂，例如按摩及唱K，他預料對相關業界帶來衝擊。

2023年，美麗華旗下的酒店有達九成以上的入住率。（官網相片）

美麗華酒店房預約「好多都好滿」

陳宗彝透露，即使在航空運力仍未恢復的情況下，美麗華旗下的酒店去年達九成以上的入住率。至於農曆新年，他稱酒店房預約率「好多都好滿」，房價亦較疫情前的2019年略增，因此對酒店業務感到滿意。

陳宗彝並指，內地旅客來港目的為感受農曆新年氣氛，建議當局在各區可增設更多燈飾，讓更多旅客願意選擇香港旅遊。「最關鍵係香港過年氣氛夠唔夠，係咪值得我哋（內地旅客）住？」

賓館業︰無牌民宿更影響生意

旅遊業賓館聯會主席劉功成表示，農曆新年不像除夕屬於短假期，旅客毋須急於花數小時即日來回，加上賓館的房價低，理論上不會影響業界生意。

劉功成透露，賓館房價視乎供應而定，平日一晚收150元至200元，但根據過往經驗，大時大節供應緊張時，可飆至1,000多元，估計農曆新年升幅可達三成以上，「過年係大假日，旅客唔會為少少錢即日走。」

劉功成又指，為協助本地旅遊業，旗下賓館除了提供房間外，亦仿傚青年旅館，提供逾百個廉價的床位，即使在農曆新年等旺季，每張只收120元至150元，讓內地旅客多一個選擇，不需再露宿街頭。