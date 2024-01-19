延長通關｜田北辰引述消息　深圳灣口岸料年三十至初四通宵開放

早前維港除夕煙花滙演吸引48萬名市民及旅客觀賞，但當晚跨境口岸癱瘓，大批內地旅客滯留。實政圓桌立法會議員田北辰今日（19日）引述消息指，港府正與內地商討24小時通關，初步計劃在年三十（2月9日）至年初四（2月13日），於深圳灣口岸實施，此外，港鐵跨境線路最多可延長至凌晨2時。



▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留跨境巴士車站▼



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蓮塘口岸24小時通關機會不高

田北辰透露，據他所了解，港府和內地的商討已有一定成果，初步計劃在年三十至年初四，於深圳灣口岸實施24小時通關，即為期5日。至於蓮塘口岸方面，考慮到交通配套未成熟，24小時通關機會不高。

田北辰又指，港府亦考慮深圳灣口岸24小時長期通關，但他認為需確保有足夠的客流量，否則巴士公司每小時提供一班接駁車，最終政府撥款補貼加密班次，則勞民傷財。「我都同政府講，長期通宵要諗清楚先，到時開咗就收唔返。」

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片）

港鐵東鐵綫或延長服務至凌晨二時

早前政府建議港鐵於指定日子，延長跨境路線的服務時間至凌晨3時。田北辰透露，港鐵反映最多延長至凌晨2時，因鐵路需時維修保養，若連續多日延長至凌晨3時，將會影響多條線路的運行。「如果三點頂晒龍一日半日，兩點就可以多幾日。」

田北辰認為，港鐵延長至凌晨2時，已足夠內地旅客在煙花及花車匯演後過關。他指，理論上在任何港鐵站，當日只要凌晨1時前進入站內，便可趕及過關回內地。