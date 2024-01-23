深圳灣24小時通關｜城巴擬年三十至初四辦兩通宵線 駁屯門市中心
撰文：鄧宇詩
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為配合政府宣布深圳灣口岸2月9日（年三十）至2月13日（年初四）24小時客運通關，城巴今日（23日）稱正積極計劃於上述日子開辦全新通宵巴士路線NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心、屯門碼頭來往深圳灣口岸。同時，於農曆新年期間開辦落馬洲（新田）特別路線976S，由港島銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲。
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NB3及NB3X分別接駁深圳灣口岸至屯門市中心及屯門碼頭
政府宣布深圳灣口岸於2月9日（年三十）至2月13日（年初四）延長客運通關至24小時，為配合相關措施，城巴於上述日子將開辦通宵巴士路線NB3及NB3X，分別接駁屯門市中心、屯門碼頭來往深圳灣口岸。目前已有B3X、B3A及B3等日間路線往返深圳灣口岸。
除了深圳灣口岸，城巴正計劃於農曆新年期間開辦落馬洲（新田）的特別路線976S，於深夜至凌晨提供服務，由港島銅鑼灣、中環一帶往返落馬洲（新田），便利顧客使用皇崗口岸過關。各新路線詳情有待運輸署審批。
新路線詳情有待運輸署審批
城巴表示，作為香園圍口岸的主要交通營辦商，已隨時準備好因應口岸服務延長而提供相應的巴士服務，將根據顧客需求及出入境人潮高峰，調動班次在農曆新年期間加強各口岸及城巴機場快線的服務。城巴表示，各新路線詳情有待運輸署審批。
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