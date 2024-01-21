渣打馬拉松｜周潤發升呢跑半馬賽事　起跑時跌手機及時拾回

渣打馬拉松2024今日（21日）舉行，藝人「發哥」周潤發去年參加10公里賽事，今年則改出戰21公里的半馬賽事，在約11時完成賽事，時間為2小時26分08秒。



他今日以一身黑色跑步裝束出戰，在起跑不久，放在後褲袋的手機跌了出來，不過及時發現拾回，交給身邊跑手代為託管。



+ 8

作為終點前最後一段路，銅鑼灣崇光百貨外的軒尼詩道夾道有市民為跑手打氣。在10時52分，參加半馬賽事的「發哥」周潤發跑到崇光百貨外，沿途的市民一認出周潤發的身影，馬上就大叫「發哥加油」，為周潤發打氣。

有網媒拍攝到，發哥在起跑不久，在經過尖沙咀彌敦道DON DON DONKI時，放在跑褲後袋的手機跌了出來，他即時發現，由後面的跑手拾起交給他，在旁的另一跑手之後接過來代為保管。

▼2023年2月12日 藝人周潤發首度參加渣打馬拉松▼



+ 4

「發哥」周潤發去年參加10公里賽事，是他首次參加渣馬，今年則改出戰21公里的半馬拉松賽事，是繼去年11月參加首屆中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松後，再次挑戰半馬。去年渣馬在2月12日舉行，天氣較濕，發哥指最辛苦為東區走廊太古城上斜路段，「好辛苦，濕度好重。」

▼2023年11月19日 藝人周潤參加港珠澳大橋首場馬拉松▼



+ 18

▼1月21日 渣打馬拉松半馬挑戰組起步▼

