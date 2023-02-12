渣打馬拉松｜首次參加跑手指地面較滑　周潤發首戰東廊上斜覺辛苦

渣打馬拉松今日（12日）清晨開跑，最多人參加10公里賽事，當中不少跑手是首次參加。有獻出「第一次」的跑手表示，平日放工後到運動場跑步備戰，覺得今日天氣比較濕，地面亦有點滑，「盡量唔會去到盡」。



藝人周潤發參加10公里賽事，是他首次參加渣馬，他指最辛苦為東區走廊太古城上斜路段，但慢跑的速度仍可接受，「好辛苦，濕度好重。」



▼2月12日 渣打馬拉松10公里賽跑手東區走廊上競賽▼



首參賽跑手穿皇馬球衣：希望帶來好運

10公里賽事起點為東區走廊，以維園為終點。黃先生第一次參加渣馬10公里賽事，平日放工後到運動場跑步備戰。他覺得今日天氣比較濕，地面亦有點滑，未必是最好的跑步環境，「盡量唔會去到盡」。他今日亦穿上一直支持的西班牙足球隊皇家馬德里體育會的球衣，平時練習也會穿這件球衣，希望帶來「Good luck」(好運)。

帶道具太陽花準備衝線戴頭上

陳先生和莊小姐分別是第二次及第一次參加10公里賽事，他表示，一次跑第16、一次跑第10，以快行為主。他保持「來玩下」的輕鬆心態，亦帶了道具太陽花，打算衝線時戴在頭上。他認為今日潮濕的天氣對十公里組別影響不大，因為本身路程不是很遠，反而半馬和全馬發揮可能受影響。

伍先生今年第七次參加10公里賽事，他期望市民多做運動，透過這個跑步運動提升大家運動意識。他認為潮濕天氣不會對10公里組別不會有太大影響，「平時都跑幾公里，感覺都ok，不過跑慢啲」，以一小時左右完成為目標，志在參與及鍛鍊身體。

周潤發：好辛苦，濕度好重

「發哥」周潤發完成賽事後再顯親民作風，在場不少人要求合照，他都一一接受。他表示，對順利完成賽事感到開心，又指今日為首次參加渣馬，氣氛熱鬧。

首次參加10公里賽，他指已經足夠，最辛苦為東廊太古城上斜的路段，但慢跑的速度仍可接受，「好辛苦，濕度好重。」

▼2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼

