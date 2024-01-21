渣打馬拉松｜全馬半馬尖沙咀起跑　跑手：天氣較好冀破個人紀錄

渣打馬拉松2024今日（21日）舉行，今年有逾7萬名「跑友」參加賽事。全馬及半馬在尖沙咀彌敦道起跑，位於尖沙咀彌敦道附近的美麗華商場附近，凌晨4時起，已有一批「精英」跑手提早熱身預備。



有參賽10年的「全馬」跑手指，希望今屆可以破自己紀錄，更望成為「萬金先生」，成功獲取1萬元獎金；而跑手們亦不約而同指，今年天氣比上年更好，更適合跑馬拉松。



▼1月21日 渣打馬半馬拉松挑戰組起步▼



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賽前身穿西裝外套熱身的倪先生表示，已參加過10屆賽事，期望今屆可以破自己紀錄，更望成為「萬金先生」，成功獲取1萬元獎金。他指疫情後，都希望大家都會「做返運動」。雖然面對一股冷峰來襲，倪先生就笑指自己怕凍，但還是會脫下西裝作賽。

▼1月21日 渣打馬拉松跑手尖沙咀熱身▼



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至於與跑友一同參加全馬的李女士就指，她從2018年起，開始參加馬拉松；而在此之前都是斷續形式參加，亦是以一般人心態參加；不過自從認識一眾跑友後，才開始為馬拉松練習，次次都要特別準備。

她稱參賽「次次都要當係第一次」，不過今年就沒有特別目標，只希望盡力而為；她又指「上年一落場就知道好熱好辛苦」，但今年天氣相當適合跑馬拉松。

▼渣打馬拉松賽事路線▼



另一位參與全馬的鍾小姐就認為，今年天氣不如上年潮濕，暫時亦未見太冷；披上一身「銀色保暖氈」的她就指，希望比賽中途不會太曬。玩過4次馬拉松的她，就認為渣打馬拉松較困難，期望自己可在3個半小時內完成；她又認為開賽前氣氛不俗，預計開賽前跑手聚集時，氣氛會更好。

▼1月21日 渣打馬半馬首組10公里東廊起步▼



渣打香港馬拉松今（21日）早上舉行，10公里、半馬拉松及馬拉松3個距離的挑戰組比賽，均於早上6時或之前開跑，故在凌晨時分已有不少跑手陸續到場熱身。踏入5時40分，10公里賽事及半馬的挑戰組的跑手分別在東區走廊及尖沙咀彌敦道起步，附近並設有公眾打氣區；而全馬賽事則於6時正開跑，跑手途經昂船州大橋及汀九橋跑到維園終點。

▼2023年2月12日 渣打馬拉松跑手百態▼

