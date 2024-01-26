順豐速運農曆新年照常服務　年初一至四寄件中港澳台收$15附加費

農曆新年將至，部份商戶會休業，順豐速運（香港）今日（26日）公布，過年期間照常服務。不過年初一至年初四假期期間，在香港、澳門地區寄件至中國內地及香港、澳門、台灣地區，均需收取每票港幣15元或澳門幣15元的春節資源調節費。



順豐速運（香港）農曆新年期間照常服務。（順豐速運提供圖片)

順豐速運表示，農曆新年期間快件收派正常營運，順豐自營網點繼續為顧客服務；所有收件及派送將會維持服務（包括冷運配送）。客戶除可繼續選用上門收件或派件，亦可於順豐自助櫃（SF Locker）、部分順豐自營網點、及順豐合作點寄件及取件。詳情可查閱順豐網站。

除了傳統快遞服務，農曆新年期間，順豐香港及嘉里醫藥合作於全港公立醫院專科門診、出院及急症室（長洲醫院除外）提供的藥物派送服務、位元堂中藥派送服務、機場行李託運及送遞、指定護照送遞等亦會照常服務，按客戶於指定平台下單處理及派送。

農曆新年假期期間，如客戶需要到順豐站使用行李送遞服務，可到上水（852NDL）、旺角（852BDL）、將軍澳康城（852Z101）、馬鞍山（852FDL）、鴨脷洲（852Z601）及元朗（852UFL）6 間順豐站。