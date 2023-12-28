山姆購物順豐即日送到香港！「山姆購物深港半日達」操作懶人包

山姆購物順豐深港半日達｜深圳山姆超市成為港人掃貨熱點，但不少人為拖一大堆貨品回家而煩惱。近日順豐推出全新「深港半日達」服務，透過山姆及順豐App完成幾個簡單登記步驟，購貨後便可安在家中最快半日收到貨！《香港01》「好食玩飛」記者製作「深港半日達」懶人包，由購貨到送貨流程、收費，以至避雷貼士都有！



以後去山姆購物，可使用順豐由深送貨抵港！（截圖順豐微信公眾號）

山姆超市貨品順豐最快即日送達

順豐現提供的服務主要分為兩種模式寄件。第一種是在深圳山姆購物後，直接到附近的順豐營業站點將物品寄回香港；第二種方式，也是近日新增「深港半日達」服務，則是市民人在香港，直接在山姆App線上購物後，再將貨品經由順豐深圳指定站點寄往香港。在購貨當天如早上11時前攬收成功，最快下午便送達；如11時後才攬收成功，則要次日送達。

不少港人愛去山姆掃貨，買平靚正用品回家！（圖片來源：左/小紅書@兔牙尹尹、右/小紅書@海草沙拉）

避雷貼士

【1】送遞服務不包括大嶼山（東涌除外）、馬灣、愉景灣、離島及禁區範圍。

【2】商品須符合海關寄遞要求，所以生鮮肉類、冷藏冷凍以及含有肉蛋奶類商品都不能寄遞。



山姆超市實體店購物 順豐營業站寄件方法

如選擇在實體店購物，再於順豐營業站寄件，可去山姆在深圳設立的2個地點，包括福田營業站點及龍華營業站點。2個順豐營業站均可從山姆超市步行抵達，當掃好QR Code、填好送貨地址，再交給順豐營業站包好，物品便可直接寄到香港屋企，過程輕鬆！

去到順豐營業站，即可揀在福田店或龍華店掃碼寄件返港。（截圖順豐微信公眾號）

深圳順豐營業站

福田營業站點地址：深圳市福田區農林路69號印力中心1樓

龍華營業站點地址：深圳市龍華區龍華街道東吳工業園9棟1樓壹城中心



山姆超市線上購物香港收 5大簡易步驟

如無閒親身去山姆超市實體店購物，運用山姆及順豐App，經5大步驟，同樣可把貨品送上家。

步驟【1】於山姆APP編輯收貨地址

先在山姆App選好順豐指定營業站點地址。在主頁左上角點擊地圖標示，進入「選擇收貨 地址」介面，點擊「新增地址」，再輸入順豐指定的深圳營業站點地址和收件人資訊。

順豐指定的深圳營業站點地址和收件人資訊：

收貨人：蘇興

手機號：156 0291 4435

地址：廣東省深圳市福田區農林路69號 印力中心1樓順豐營業站



步驟【2】於山姆App購物

在山姆App上購物，於確認訂單頁面的「訂單備注」中，備註個人聯絡方式，便於順豐客服隨時跟大家聯繫。（溫馨提示：生鮮肉類、冷藏冷凍及含有肉蛋奶類商品不可寄遞）

（截圖順豐微信公眾號）

步驟【3】掃碼寄順豐

完成購物後，用手機攝像頭或微信任一渠道掃碼打開順豐「深港半日達」寄件頁面。

（截圖順豐微信公眾號）

輸入個人電話及收件地址。（截圖順豐微信公眾號）

步驟【4】粘貼購物訂單號

完成物品申報後，在「申報信息」處從山姆App複製粘貼購物訂單號，以便順豐核對訂單，順豐建議用戶可直接上傳山姆訂單截圖。

（截圖順豐微信公眾號）

步驟【5】以短訊核對訂單信息

順豐收到貨後，會核對訂單信息，並檢查是否符合通關標準（若有異常，會有順豐客服聯繫你），其後打包、攬收，推送短訊給收件人，運輸；待到貨物送貨上門，就可登陸順豐香港App支付運費。

（截圖順豐微信公眾號）

順豐查詢：

深圳熱線：95338

工作時間：08:00-21:00

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香港熱線：00852-29292929-5

工作時間：09:00-20:30，星期日09:00-20:00

