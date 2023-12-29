山姆網購即日送港 順豐推深港半日達服務｜北上去山姆掃貨，成不少香港人近來熱話，每星期週末都可以看到深圳多間山姆會員店人山人海，逼滿港人購物。雖然港人可以利用山姆App來網購，然後再利用集運送港，但至少都要等2-3日。順豐推深港半日達服務，最快即日買，即日送港，非常方便！而且運費不貴，最平$50就可以，大家可以買得更輕鬆！



最近順豐推出「深港半日達服務」，方便香港人到深圳山姆購物。一到週末，就有不少香港人北上深圳山姆購物，不過一下子買太多太重難以帶回香港？又或者透過山姆APP網購後卻不知道如何把貨物運到香港？可以利用最近順豐推出「深港半日達」服務，就可以直接將貨品直送香港家門！而且無論到現場或是線上購物，順豐都可以送貨到香港，最快上午寄下午送到！

選擇2種寄件模式：

深圳山姆掃碼寄：當大家卡山姆門店購物後，可以到福田／龍華或順豐營業站點（深圳市福田區農林路69號印力中心1樓／深圳市龍華區龍華街道東吳工業園9棟1樓壹城中心），然後再掃描深港半日達寄件QR Code下單，檢查貨物是否符合寄遞要求後就，再包裝及配送到香港地址。

線上購物香港收貨：如果大家透過山姆app購物，收貨地址填寫福田順豐營業站點，再透過手機掃描深港半日達寄件QR Code下單，同樣順豐檢查貨物是否符合寄遞要求後再包裝及配送到香港地址。

👇 山姆App可直接輸入順豐指定地址後，直接在app內購物

只要在每日11時前順豐攬收成功，就可以即日內送到香港，如11時後收貨則要次日才送達。服務收費方面，首3公斤為50元人民幣、續重每0.5公斤為5元人民幣。

購買這些即食食物更加方便，直購半日送港。

不過大家要注意，一般符合海關寄遞要求的商品均可寄遞（如人氣零食、即食粉麵等都可以），可是生鮮肉類、冷藏冷凍及含有肉蛋奶類商品則不可寄遞。