環保署長「清楚論」怪市民？　謝展寰：壓力下自己都會講唔啱聽嘢

環境保護署長徐浩光早前接受傳媒訪問時表示，政府會加強宣傳垃圾徵費，但認為市民同時要樹立守法意識，稱「清不清楚好多時候是看你自己想不想弄清楚，如果你想不清楚，幾時都是不清楚」。環境及生態局局長謝展寰今早出席商台節目時，被問到言論是否有怪責市民意味，他指在壓力之下，「自己都會講唔啱聽嘅野，呢一方面，盡量做好佢啦，用最好嘅方式解說。」



近日網上流傳短片，稱「指定袋」盛載貨品容易爛，環保署之後上載實測短片，證明指定袋盛載多件重物並無破損。謝展寰今早出席商台節目時表示，留意到網上有人找膠袋，稱指定袋容易爛，「扯下又爛」，澄清短片中的袋非官方指定袋，署方拍片實測可見，「同出面垃圾袋咁穩陣。」

謝展寰又笑說，留意有網民問指定袋是否「指彈打唔穿、特別堅固」，直言並非如此，「正正常常，唔需要擔心，同用開嘅垃圾袋一樣。」

主持稱有網民定格檢視環保署實測拍，發現有疑似篤穿情況，謝展寰重申，市民見到和摸到實體袋，就會知道與平日用的分別大，「塑膠袋亦無咩太空科技，無咩真係咁神奇喺當中」，強調「唔會特登整特別薄、質量差出嚟，容易爛時嚟罰你，政府唔係絕對咁諗。」他指，政府垃圾徵費，是希望用等額的錢，作減費回收。

他指，近兩星期垃圾徵費引起討論，反映市民對細節有很多疑問，作為負責任的政府，應在政策落實前，統整一下各類疑問，以貼地方式解說。