垃圾徵費｜謝展寰：無神奇魔術撳掣改變社會　冀演示能讓市民理解

政府早前宣布，垃圾徵費由原定4月1日延至8月1日全面生效。環境及生態局局長謝展寰今早（22日）在電台節目表示，今次延期非「無無端端去剎停」，而是最近留意到市民對操作很多疑問，反思後覺得以傳統方式去解說不是最有效，希望透過未來在一些政府部門或大樓的「實地演練」，讓大眾見到實際運作，從而做好解說：「（實施）會有千千萬萬種唔同情況，最好做出嚟大家見到，實際做法大家見得到，好過我地去講。」



被問到是否有信心在8月1日如期推行垃圾徵費，謝展寰則未直接回應，只是說：「無神奇魔術日子，撳個掣社會就改變。」他稱很多地方要用3至5年才習慣及適應垃圾徵費，今次延期後時間會用多了，但對改變社會文化而言會有好處。



市民對操作多疑問 需理解細節否則事倍功半

環境及生態局局長謝展寰表示，垃圾徵費的目的在於推動大眾建立減廢、回收、綠色的文化，相關法例在全球多個先進城市均實施多年，認為香港也應追上世界水平。他續指，推行垃圾徵費要時間、慢慢「移風易俗」，法例在2021年通過後，當局已從硬件安排、及宣傳兩方面做準備。

他特別提到，至最近留意到市民對操作很多疑問，他稱相信外國其他地方做到的事，香港也可做到，不過，需要大眾明白理解細節，有信心、安心做才能「事半功倍」，否則只會「事倍功半」。

▼ 現時香港街道垃圾情況 ▼



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網傳指定袋易爛 謝展寰政府即澄清 反映大眾仍有擔心

他稱反思後覺得以傳統方式去解說不是最有效，所以今次會揀選一些政府部門或大樓，在4月1日實行垃圾徵費，希望以這種「實地演練」找出操作上的問題、並作改善，往後都會展示，並邀請傳媒或不同團隊參觀，未來也會與區議會及關愛隊合作，加強宣傳，包括向市民派發指定垃圾袋，「（市民）摸上手就會明白同用開嘅膠袋無分別。」

謝展寰以垃圾袋質量問題為例，指網上有些人指垃圾袋質量問題，當中有錯誤訊息，大眾見到會擔心，政府已出來澄清，惟大眾仍有擔心，他相信在「實地演練」真實運作中，大眾會見到這些垃圾袋的作用，比起再以傳統方式解說更有效，「（實施）會有千千萬萬種唔同情況，最好做出嚟大家見到，實際做法大家見得到，好過我地去講……不如睇到實物點樣做，我諗係最好方法。」

有信心不再延期？ 未直接回應 值稱多地要3至5年適應

就垃圾徵費再三延期，謝展寰強調今次並非「無無端端去剎停」，認為是要看清楚情況，當市民有很多疑問，便要講明白，當局現時是從負責任角度去看，並轉換解說方法。問到是否有信心在8月1日如期推行垃圾徵費，謝展寰未直接回應：「無神奇魔術日子，撳個掣社會就改變。」他稱很多地方要用3至5年才習慣及適應垃圾徵費，今次延期後時間會用多了，但對改變社會文化而言會有好處。

就院舍提出難以減廢，謝展寰稱在相關法例制訂時，環保署已與不同業界有詳細討論，針對成本問題，他認為業界如能做好廢物分類，便可減低成本。

▼1月19日 環境局局長謝展寰宣布押後垃圾徵費▼

