女文員轉發投無效票帖文　官信一時愚蠢犯案　囚2月准緩刑2年

女文員涉於去年區議會選舉前一周，在Facebook一個公開群組中，轉發前區議員李文浩呼籲市民杯葛選舉的帖文，並著他人在選票寫上個人姓名及身份證號碼，因而被控煽惑他人投無效票罪。女文員今（22日）於東區法院認罪，主任裁判官徐綺薇指，胡亂轉載任何呼籲公眾投白票或無效票，打擊選舉公平性，被告更「做多少少嘢」著選民在選票寫上姓名及身份證號碼，以令選票無效，但接納她僅一時愚蠢犯案，判她入獄2個月，准緩刑24個月。



女被告楊詩頴（51歲，文員），承認於2023年12月4日至10日，在2023年區議會一般選舉中，藉公開活動作出非法行為，即使用Facebook帳戶，在一個名為「西環變幻時」的群組上，展示一篇日期為2023年12月3日的帖文，煽惑其他在選舉中投票的人，以任何致使該選票被視為無效的方式，處置有關選票。

女被告楊詩穎在東區法院承認煽惑他人投無效票，官信出於一時愚蠢，准緩刑。

打擊選舉公平性為社會不容

徐官判刑時指，投票是市民權利及公民責任，選舉的公平性建基於市民誠實投票，任何胡亂轉載呼籲他人投白票或無效票的帖文，均會打擊選舉公平性，這種行為為社會不容。

接納一時愚蠢犯案

徐官續指，被告除了轉發涉案帖文，更「做多少少嘢」在帖文中呼籲他人於選票中寫上姓名和身份證號碼，導致選票失效。徐官考慮到被告第一時間認罪，被捕後亦與廉署合作，接納她是一時愚蠢犯案，故准判處緩刑以反映控罪嚴重性，同時給予被告自力更生的機會，並提醒她日後不要再做這種愚蠢的行為。

被告轉貼前區議員李文浩帖文

案情指，第七屆區議會選舉於2023年12月10日舉行，前區議員李文浩於選舉前一周，在其Facebook帳戶發布公開帖文，呼籲市民杯葛選舉，並稱：「洗乜不記名姐 反正全部都係你嘅人。」五分鐘後，被告透過個人Facebook帳戶，將該則帖文轉發至擁有超過13萬成員的公開群組「西環變幻時」，並加上文字說明籲人投票時在選票寫上個人名字及身份證號碼。被告轉發的帖文至選舉當日仍可公開閱覽，她其後被捕，警誡下承認發帖，並且知道若在選票寫上姓名及身份證號碼，該張選票將可被視為無效。

案件編號：ESCC2802/2023