垃圾徵費│ 環署實測片指定袋被刺穿　謝展寰：膠袋無咩太空科技

垃圾徵費延至8月1日實施，近日網上流傳短片，稱「指定袋」盛載貨品容易爛，環保署之後上載實測短片，證明指定袋盛載多件重物並無破損。謝展寰今早出席商台節目時表示，留意到網上有人找膠袋，稱指定袋容易爛，「扯下又爛」，澄清短片中的袋非官方指定袋，署方拍片實測可見，「同出面垃圾袋咁穩陣。」



被問到環保署實測片中指定袋亦有被刺穿，謝展寰則指，「塑膠袋亦無咩太空科技，無咩真係咁神奇喺當中」，強調市民見到實體袋就會知道與一般垃圾袋分別不大，「唔會特登整特別薄、質量差出嚟，容易爛時嚟罰你。」



環保署實測影片見指定垃圾袋被弄穿洞



有眼利網民發現，環保署實測影片中，指定垃圾袋的確被洗潔精嘴頭弄致「穿洞」。（政府新聞處影片截圖）

近日網上流傳短片聲稱環保署的指定垃圾袋容易破爛，署方昨日（21日）發聲明反駁，並拍片實測示範，片中有人拿起載有8.5公斤重物品、15公升的「背心型」指定袋，多番「揈來揈去」，在清空物品後，再多次拉扯指定袋，藉以反駁易爛的指控。

惟有網民發現，在實測片中，指定袋上下揈六下後，開始左右揈之時，左上方位置被袋中物品刺穿，留下破洞，隨著物品逐一取出，「元兇」是一枝重1.3公斤、有按壓式頭的洗潔精，估計是其按壓頭刺穿指定袋。

稱市民日後見到、摸到指定袋後 就不會感到擔心

謝展寰早上在多個電台節目中，均提及指定袋一事均提及指定袋一事，稱指定袋跟隨國際標準，跟市民常用的垃圾袋一樣。他於商台節目《在晴朗的一天出發》稱，留意有網民問指定袋是否「指彈打唔穿、特別堅固」，直言並非如此，續形容指定袋「正正常常，唔需要擔心，同用開嘅垃圾袋一樣。」

他又笑說，留意有網民問指定袋是否「子彈打唔穿、特別堅固」，直言並非如此，「正正常常，唔需要擔心，同用開嘅垃圾袋一樣。」

謝展寰指，指家膠袋是塑膠袋，「無咩太空科技，無咩真係咁神奇喺當中。」（資料圖片）

「唔會特登整特別薄、質量差嚟罰你」

主持稱有網民定格檢視環保署實測片，發現有篤穿情況，謝展寰重申，只要市民將來接觸到實體袋，就會知道與平日用使用的分別不大，「塑膠袋亦無咩太空科技，無咩真係咁神奇喺當中。」他強調「唔會特登整特別薄、質量差出嚟，容易爛時嚟罰你，政府唔係絕對咁諗」，而政府推行垃圾徵費，是希望用等額的錢作減費回收。

他指，近兩星期垃圾徵費引起討論，反映市民對細節有很多疑問，作為負責任的政府，應在政策落實前，統整一下各類疑問，以貼地方式解說。

《香港01》亦正就實測片段中指定袋被刺穿一事，向環境及生態局、及環保署查詢。

環保署人員為證明指定垃圾袋經得起「磨煉」，再多次拉扯該指定袋。（政府新聞處影片截圖）

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