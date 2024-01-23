舞台劇獎藝評人稱提紅橋、紅線無問題　驚訝報告與藝發局反應有異

藝發局早前暫停資助由戲劇協會主辦的香港舞台劇獎頒獎禮，理由是新增頒獎禮主題、邀請文藝界以外的嘉賓頒獎等，「偏離以往做法」。負責當晚藝評報告的獨立藝評人指，頒獎禮整體表現為「中上」，劇協邀請的嘉賓能夠呼應主題，亦不認為活動提及「紅橋」、「紅線」有問題，最重要創作內容守法，若果語帶雙關也有問題，「其實係幾危險」。他指，即使時光倒流，重新撰寫藝評，「都唔會特別提出呢點。」



劇協召開記者會逐點反駁藝發局指控。（黃浩謙攝）

流程編排屬「中上」 邀請嘉賓值得尊重

藝發局會就每個資助項目派出獨立藝評人親身出席審視，再撰寫一份藝評報告予局方。當藝團日後再向藝發局申請資助，局方亦會以報告作為參考。以香港舞台劇獎頒獎禮為例，藝評人會就活動編排、活動內容、講者表演等評分。

負責當晚藝評報告的獨立藝評陳偉鑫今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》表示，當晚流程編排屬「中上」，邀請的嘉賓均值得尊重，亦能呼應「勇氣」的主題。陳偉鑫表示，不認為尊子以及蔡玉玲作為嘉賓有問題，反而不明白為何邀請藝人李麗珍做嘉賓，「佢問號多啲，唔覺得同勇有特別關係。」

「禁忌唔一定係禁忌」

藝發局批評頒獎禮主持以「紅橋」、「紅線」為話題中有「語帶雙關」，他稱，藝術經常透過比喻將想表達的訊息帶出，「如果語帶雙關都有問題，係好危險嘅事。」

他又指，「紅線」、「紅橋」等代表禁忌，但社會有許多禁忌，「禁忌唔一定係禁忌」，最重要是內容守法，「做創作有好多嘢要小心」，所以當刻不認為有問題，「唔覺得有唔舒服」。

無礙日後藝評工作 「紅線」永遠都存在

陳偉鑫表示，當劇協出聲明後，才知悉局方對當晚頒獎禮有相關反應，對此感到「驚訝」。他指，該份報告並沒有提及局方覺得有問題的地方，因此覺得「奇怪」，不過他明白不同人有不同感受。

至於今次事件會否令藝評工作劃下「紅線」，他認為，「紅線」永遠都存在，於其而言，不覺得有影響，「每日都留心，應講咩唔講咩，好難講。」

陳瑋鑫為資深藝評人及媒體製作人，曾任大專講師及多媒體發展主任，現職國際演藝評論家協會（香港分會）項目經理，策劃及執行「香港戲劇資料庫暨口述歷史計劃（第一期）」。