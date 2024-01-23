黎智英案｜人大宣布訂國安法　黎即透過蘋果發起一人一信促美干預

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，審訊今（23日）踏入第14天，前壹傳媒行政總裁張劍虹繼續作供。他指人大2020年5月宣布訂立《香港國安法》後，黎智英指示《蘋果》要發起「一人一信救香港」行動，呼籲港人透過Twitter、Facebook等渠道向時任美國總統特朗普發信，促請美國「出手干預」立法事宜。《蘋果》隨後三度以頭版宣傳，並附上請願信範本，信中列明「只有透過國際壓力，才能令中共三思這項災難性的行動」。張在庭上解釋，所謂「國際壓力」意指「國際上要比中共有呢個壓力，採取啲敵對行動」，亦即是黎口中所指的制裁。



人大宣布訂立國安法後，黎智英即透過《蘋果日報》發起一人一信運動。（李澤彤攝）

呼籲寫信給美國總統及國務卿等

張劍虹下午講及《蘋果》於2020年5月，發起「一人一信救香港」行動。他指黎因應當時人大宣布訂立《香港國安法》，吩咐要發起該行動呼籲港人寫信予美國總統、副總統、國務卿等高官，促請他們透過制裁中國官員等敵對行動「出手干預」立法。

原想報紙附送10個信封

張在同月22日收到黎的訊息和來電，講及此行動。控方庭上展示該訊息，黎指示：「我們印製一人一信救香港信封，在星期日或星期一派，每份報紙內含十個信封，之前一日蘋果頭版廣告預告一次。」以及「請市民寫信給美國總統副總統國務卿和議員等，當天將這些人的郵寄地址印在我們的蘋果日報和網上新聞中。」經多番討論，黎最終決定該行動透過網上方式進行，呼籲港人向時任美國總統特朗普發送簽名信。

廣告內有信件範本

《蘋果》隨後三度登頭版廣告宣傳「一人一信」，文中列有信件範本，指稱中共將要摧毀香港法治，只有透過國際壓力，才能令中共三思「這項災難性的行動」，並列明讀者可在Twitter複製信件或到特朗普的Facebook專頁留言等，參與「一人一信」行動。問及信中所指「國際壓力」的意思，張解釋稱：「國際上要比中共有呢個壓力，採取啲敵對行動囉。」亦即是黎智英講及制裁這類行動。

2020年5月，蘋果日報發起一人一信救香港。（網上圖片）

相信範本由Mark Simon執筆

張指黎事前沒有將信件範本給他看，但相信該信範本由黎請助手Mark Simon草擬後，再交由同事處理。他解釋因為黎恰巧當日要上法庭申請拿回護照，他要到場擔任其擔保人，沒有時間回公司，故黎在公司「處理晒件事」，並向同事就設計方面作出指示。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022