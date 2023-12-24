香港仔隧道易通行｜清晨5時實施　收費廣場行車線6變3　安排一覽

香港仔隧道今日（24日）清晨5時起實施「易通行」不停車收費安排，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過「易通行」繳交隧道費，無須停車或排隊付款，所有人手收費亭及快易通車道將會取消，收費廣場來回6條行車線減至3條。為配合「易通行」實施，香港仔隧道一帶會在明日凌晨1時起分階段實施臨時交通及運輸安排，隧道大回方向及支路凌晨4時至5時會封閉，駕駛者注意選擇路線。



香港仔隧道12月24日起清晨5時起實施易通行繳費。（資料圖片）

香港仔隧道易通行將於今日凌晨5時實施，並在凌晨1時起實施臨時交通及運輸安排，隧道臨時封閉期間，4條通宵專營巴士路線（包括N72、N90、N170及N171號線）需改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及跑馬地一帶；三條港島通宵專線小巴路線（包括N4A、N4C及N40號線）會改經南風道、深水灣道、黃泥涌峽道及司徒拔道。

凌晨4時香港仔隧道會封閉1小時，至5時重開實施易通行。易通行實施後，收費廣場來回6條行車線會減至3條，駕駛人士需要靠左行駛進入隧道。

香港仔隧道實施易通行後，收費廣場來回6條行車線會減至3條。（運輸署文件）

運輸署表示，現時政府發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，約92%的車輛已開立「易通行」戶口，而約73%的車輛已設立自動繳費方式。

現時「易通行」在青沙管制區、城門隧道、獅子山隧道、三條過海隧道及大老山隧道平均每日收取約51萬架次的隧道費，待明日在香港仔隧道實施，由政府經營的所有收費行車隧道均已轉用易通行。