居屋2023｜啟悅苑樓王494萬享維港景　港鐵站1分鐘到　1.31起揀樓

居屋2023／啟悅苑／安楹苑／安麗苑／安樺苑／兆翠苑／朗天苑｜今期居屋以市價六二折發售6個全新屋苑，合共提供9,154個單位，售價約為149萬至494萬元，首批買家預料於下周三（31日）開始揀樓。



今期居屋「樓王」為啟德啟悅苑B座30樓8室，售494萬元，料可享維港景及體育園景，項目位置亦十分方便，港鐵宋皇臺站步行1分鐘即達；至於最平的單位，則為元朗朗天苑A座3樓19室，面積288呎，呎價5,164元。



啟悅苑樓王料可享維港景。（資料圖片）

「居屋2023」合共獲約17.2萬份申請，超額認購約18倍，當中綠表佔約4分1，白表佔約4分3。房委會今日（24日）公布新一期居屋售樓書和價單，今期提供６個全新屋苑，包括啟德啟悅苑、觀塘安楹苑、安麗苑和安樺苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，提供合共9,154個單位。

樓王座向東南 料可享體育園、維港景

今期「樓王」是啟德啟悅苑B座30樓（鳳凰樓層）一個單位，實用面積469呎，售價494萬元，呎價1,0543元，開則屬「開門見廁」。項目附近暫時仍是被地盤包圍，不過距離宋皇臺站只需1分鐘步程，單位座向東南，預料望向正在興建的啟德體育園，由於單位屬高層，因此料景觀不受體育園遮擋，並可擁有觀塘避風塘和維港景色。

元朗朗天苑位於朗天路，鄰近天水圍屏山，前身為1998年落成的朗邊中轉屋。（資料圖片）

7萬首期可做業主

「入場費」最低的單位為元朗朗天苑A座3樓19室，面積288呎，呎價5,164元，售價148.72萬元，意味只需7.43萬元首期，便可上車做業主。

今期居屋7個新盤價單詳情：

德啟悅苑

觀塘安楹苑

觀塘安麗苑

觀塘安樺苑

屯門兆翠苑

元朗朗天苑