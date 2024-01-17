葉劉：以我收入都40歲先買到樓　何永賢：居屋超額認購多40歲以下

去年《施政報告》提出樓市減辣，將額外印花稅的適用年期由3年縮短至2年、買家和新住宅印花稅的稅率減至7.5%、外來專才置業印花稅實施「先免後徵」。行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀今日（17日）在立法會大會上質疑，究竟樓價下跌到甚麼水平，青年人才可以入市，「以我嘅收入都係40歲先買到第一套房」。身兼行會成員的經民聯商界立法會議員林健鋒形容，樓市成交量至今沒有起色，反而樓價跌，促政府全面撤辣，讓樓市恢復活力。



何永賢：減辣措施受歡迎 成交量持續上升

房屋局局長何永賢回應林健鋒時表示，很難衡量個別因素對樓價的影響，現時外圍環境充滿挑戰，市場氣氛審慎，樓市減辣措施推出後，去年12月的住宅買賣合約有2929宗，相對同年10月、11月持續上升，而置業印花稅實施「先免後徵」後亦有474宗申請，其中394宗獲批，證明措施有吸引力，政府會密切監察，確保樓市穩定健康發展。

經民聯地產建造界立法會議員龍漢標表示，部分市民趁減辣賣出物業，買家亦要求減價抵銷辣招，憂致樓價下跌，增加負資產個案。何永賢表示減辣已作適當平衡，強調99.98%市民有繼續還款。

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀質疑，究竟樓價下跌到甚麼水平，青年人才可以入市，稱按她自己的收入水平，仍需要約40歲才能買到樓。（立法會直播截圖）

葉劉自言40歲才能買樓 何永賢：居屋超額認購大多40歲以下

葉劉淑儀質疑，究竟樓價下跌到甚麼水平，青年人才可以入市，「以我嘅收入都係40歲先買到第一套房」，2003年青年能入市買樓因為經濟衰退，詢問政府有否考慮房價大幅下滑與經濟衰退的關係。何永賢表示，現時居屋、市建局、房協出售房屋均超額認購，居屋二手樓出售約80%是40歲以下市民認購，認為年輕人置業願望強烈，但辣招要平衡，「減辣而唔係全面撤辣呢，我相信係照顧咗咁多情況下的最好決定」。