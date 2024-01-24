泥頭車司機強姦15歲少女　報告指愛飲酒性愛刺激減壓　囚7年7月

泥頭車司機和女友同居期間，強姦女友朋友暫時寄住的15歲女兒，並在事主面上射精，被捕時向警稱「情到濃時」。司機經審訊後被裁定強姦罪成，連同早前承認的非禮罪，今（24日）在高院判刑。特委法官黃佩琪指，被告和少女雖未有親戚關係，但他顯然擔當了「姐夫」的角色。被告卻濫用他人對其的信任，以長輩身份欺凌少女以滿足性慾，行為違反了其監護責任和誠信，終判其囚7年7個月。



被告趙啟邦（41歲，泥頭車司機），被控於2021年9月10日，在落馬洲某單位強姦案發時15歲的X，早前經審訊後裁定罪成；他另承認於2021年9月某天在同地非禮X，即強吻X。

被告趙啟邦在高等法院就強姦及非禮罪被判囚7年7月。（資料圖片）

個性衝動愛超速飲酒及性愛等尋刺激

法官引述相關報告指，被告與前妻育有兩名女兒，兩人結婚10年，因被告與案發時女友的婚外情而離婚。另被告沒有戀童傾向，但個性衝動，平時會透過超速駕駛、飲酒和性行為獲得刺激以減壓。

X因家庭環境困難才暫住被告家

法官判刑指，X案發時僅15歲，與被告年紀相差24年，此乃嚴重加刑因素。對於接納辯方指被告和X僅是朋友關係的說法，法官反駁指被告女友是X的「契家姐」，X會稱呼被告為「姐夫」，又住在同一屋簷下。兩人雖未有親戚關係，但顯然擔當了姐夫的角色，存在信任關係。被告卻在明知X因家庭困難須借住他家，仍以長輩身份欺凌X以滿足性慾，行為違反了其監護責任和誠信。

被告利用其身份侵犯X

法官斥責被告因X家人對其女友信賴，獲得本來不應獲得的機會，濫用他人的信任和利用其身份地位侵犯X。雖然有報告指X未有創傷後壓力後遺症的徵狀，但兒童所受的長遠創傷和不良影響本身已難以估量，故法庭不應忽視這一因素。

稱已反省只言以後會謹慎處理兩性關係

法官最後指，被告案發時未有使用安全套，令X有懷孕和感染性病的風險。被告不否認曾與X發生性行為，但至今仍否認強姦。雖然他自言已有深切反省，但僅稱日後會謹慎處理兩性關係，而非對X感到愧疚。基於以上種種考慮，法官就兩罪判被告囚7年7個月。

案件編號：HCCC23 24/2023