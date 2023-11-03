泥頭車司機涉姦15歲少女　趁事主寄居家中藉機侵犯　裁強姦罪成

泥頭車司機和女友同居期間，女友朋友的15歲女兒到來暫住。他涉趁女友不在家，突然到少女的房間， 強姦對方，並把精液射在少女的臉上。司機否認強姦罪受審，陪審團今（3日）在高等法院經約3小時退庭商議，以6比1裁定司機罪成。法官先索取被告的背景和心理報告，以及事主的創傷報告，而判刑日子則有待控辯雙方商議。



被告趙啟邦，41歲，泥頭車司機。他被控於2021年9月10日，在落馬洲某單位強姦案發時15歲的X。

被告趙啟邦在高等法院被裁定強姦罪成。

X在契家姐的家寄居時被侵犯

X在錄影會面時稱，她自2021年8月起，在「契家姐」(即X母親的朋友)和被告同居的新田單位居住。案發日下午5時許，「契家姐」不在家，被告突然進入X的房間吻和攬她。

X曾稱好痛及唔想但被告未有理會

被告繼而脫去X的衣服，撫弄其私處。他又脫去自己的褲子，並把她強姦。X當時表明「好痛」、「唔想」，但被告未有停止，並X的臉上射精。

母親契細佬來電X即告知被姦

X被強姦後，被告用紙巾拭去X臉上的精液。她前往洗澡，然後離開，兩日後才返回單位。同時X母親的「契細佬」來電，X把事件相告，X母的「契細佬」著X收搭物品離開，並到單位接她走。X母得悉事件後同晚報警。

被捕稱情到濃時你情我願

警員於同月13日清晨，到被告的單位調查。被告向警員表示案發時和X「搞咗嘢一次」，並解釋當時和X情到濃時，在雙方你情我願下性交。

案件編號：HCCC23/2023