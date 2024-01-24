通訊辦稱電話騙案跌三成見成效　2月邀快遞公司加入短訊登記制

騙徒手法層出不窮，其中電話詐騙為常見招數之一。通訊事務總監梁仲賢今日（24日）回顧去年工作，認為推出一系列措施後，騙徒已不再容易得逞，例如過去兩個月電話詐騙個案便呈下跌趨勢，「唔可以話完全杜絕，但我哋希望盡量減少。」至於新推出的短訊發送人登記制，他透露2月將邀請快遞及家電等企業加入，達致雙贏局面。



通訊辦2023年推出多項打擊電話詐騙的工作。（歐陽德浩攝）

短訊發送人登記制將邀快遞及家電企業加入

通訊事務總監梁仲賢公布，去年已陸續推行8項措施，包括封鎖經警方轉介的電話號碼及網站、全面實施電話實名登記制、為境外來電發送提示、攔截可疑的境外來電、為「+852」境外來電發送提示、暫停可疑本地電話服務等。

其中短訊發送人登記制為新措施，梁仲賢透露，電訊業已率先於去年12月28日推出，警方及入境處亦正在加入登記制。他表示待登記制度運作順暢後，2月將延伸至所有機構，並邀請快遞及家電公司等，經常發送短訊的企業加入，以達致雙贏局面。

梁仲賢︰已有新想法、要電訊商配合

回顧去年的工作，梁仲賢認為，通訊辦推出一系列措施後，騙徒已不再容易得逞。他強調未來將不斷優化措施，工作小組亦會繼續開會，目前已有新的想法，但需要電訊商配合，日後會再作公布。「 我哋冇辦法自滿，都一定繼續去做。」

梁仲賢引述警方數據指，電騙個案在過去兩個月已有放緩跡象，由前年第四季月均381宗，減至過去11個月平均272宗，跌幅近三成。他感到開心及認為措施開始有效，估計騙徒或轉用互聯網及電郵等方式行騙，故最重要仍是教育民眾防騙。「唔可以話完全杜絕，但我哋希望盡量減少。」

23條立法後再考慮是否修訂電視台規管制度

此外，通訊局認為廣播機構有責任提高市民對國安重要性的認知，以及培養公眾對國民身份的認同感，已在去年5月修訂規管制度，要求免費電視每周播放至少30分鐘時事節目，正面宣傳國民教育、國民身份認同及《國安法》。

被問到23條將於今年內立法，會否再修訂制度要求電視台製作相關節目。梁仲賢表示，通訊辦會考慮任何新增的法例，對業務守則是否存在關係，但目前未得知23條的實際內容，視未來情況而定。但他指，若現行守則已包括相關內容，「就未必需要每次有新例就加入去。」